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新冠肺炎境外確診5例未結案 在台接觸者均陰性
繼日本女學生、泰籍移工自台灣返國確診案，近日陸續出現多起境外確診個案。指揮中心發言人莊人祥今天表示，截至目前仍有5例未結案，但在台接觸者檢驗均陰性，排除感染可能性。
根據中央流行疫情指揮中心統計，6月底至今共有10例台灣出境者在境外確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。
截至今天共有5例經層層疫調、採檢及專家評估後宣布結案，包括6月20日到日本的日籍女學生、7月21日到泰國的泰籍男移工、7月27日到香港的本國籍女性、8月1日到日本的日籍男工程師以及8月11日到越南的越南籍男移工。
除此之外，仍有5例尚未結案，包括8月2日到馬來西亞的馬來西亞籍男性、8月11日返寮國的寮國男學生、8月14日到中國上海的本國籍男童、8月15日赴中國上海的本國籍女性以及8月19日回菲律賓的菲律賓籍女工程師。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體訪問時說，指揮中心已針對5例未結案個案進行相關疫調，所有個案在台期間接觸者不論核酸檢驗（PCR）、血清抗體均為陰性，均排除感染可能性，但仍須等疫調完畢，經專家評估後才會宣布是否結案。
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