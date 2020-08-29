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新冠肺炎境外確診5例未結案 在台接觸者均陰性

中央社 / 台北29日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天公布新增一例境外移入案例，我國確診案例人數488人。 聯合報系記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天公布新增一例境外移入案例，我國確診案例人數488人。 聯合報系記者陳雨鑫／攝影

繼日本女學生、泰籍移工自台灣返國確診案，近日陸續出現多起境外確診個案。指揮中心發言人莊人祥今天表示，截至目前仍有5例未結案，但在台接觸者檢驗均陰性，排除感染可能性。

根據中央流行疫情指揮中心統計，6月底至今共有10例台灣出境者在境外確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

截至今天共有5例經層層疫調、採檢及專家評估後宣布結案，包括6月20日到日本的日籍女學生、7月21日到泰國的泰籍男移工、7月27日到香港的本國籍女性、8月1日到日本的日籍男工程師以及8月11日到越南的越南籍男移工。

除此之外，仍有5例尚未結案，包括8月2日到馬來西亞的馬來西亞籍男性、8月11日返寮國的寮國男學生、8月14日到中國上海的本國籍男童、8月15日赴中國上海的本國籍女性以及8月19日回菲律賓的菲律賓籍女工程師。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體訪問時說，指揮中心已針對5例未結案個案進行相關疫調，所有個案在台期間接觸者不論核酸檢驗（PCR）、血清抗體均為陰性，均排除感染可能性，但仍須等疫調完畢，經專家評估後才會宣布是否結案。

新冠肺炎 COVID-19

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