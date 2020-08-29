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莊人祥：多方洽購新冠肺炎疫苗 運送不成問題

中央社 / 台北29日電
新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，台灣正多方洽購疫苗，運送應不成問題。 聯合報系記者陳雨鑫／攝影
新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，台灣正多方洽購疫苗，運送應不成問題。 聯合報系記者陳雨鑫／攝影

外媒報導，外界看好的mRNA新冠肺炎疫苗必須儲存在極低溫環境，運送恐成瓶頸。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，台灣正多方洽購疫苗，運送應不成問題。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，疫苗被視為終止疫情、經濟復甦重要關鍵，各國臨床試驗正如火如荼展開中。

有媒體報導，國際間研發出來的候選疫苗，以mRNA疫苗最被外界看好，但因運送過程必須儲存在攝氏零下20度至70度低溫，疫苗運送問題恐成一大瓶頸。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前國際間只要是進入臨床試驗第三期的疫苗，台灣都在多方洽購中，至於運送應該不會是太大的問題。

新冠肺炎 COVID-19

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