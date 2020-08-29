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又是菲律賓！ 40歲男性台商返國確診新冠肺炎

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天公布新增一例境外移入案例，我國確診案例人數488人。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天公布新增一例境外移入案例，我國確診案例人數488人。記者陳雨鑫／攝影

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為40多歲本國籍男性(案488)，今年2月至菲律賓工作，8月27日返國。

莊人祥表示，個案8月20日曾出現喉嚨痛症狀，未在菲律賓當地就醫，8月27日返國入境時在機場完成採檢後，前往集中檢疫所隔離檢疫，於今日確診；目前個案無不適症狀，住院隔離中。

莊人祥指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人，其中11人為前後二排座位旅客，改列為居家隔離對象；5人為機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計86983例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含85892例排除)，其中488例確診，分別為396例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。

新冠肺炎 COVID-19

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