又是菲律賓！ 40歲男性台商返國確診新冠肺炎

彰化縣萬人血清抗體調查風波愈演愈烈，甚至有已被抽血的基層醫護人員跳出來質疑，當初說是肺結核篩檢，怎麼會變成新冠肺炎的血清抗體檢查呢？過程讓人霧裡看花，摸不清到底為了什麼目的開啟這樣的研究，或是篩檢取得個人資料的流程細節。

2020-08-28 13:45