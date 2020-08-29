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又是菲律賓！ 40歲男性台商返國確診新冠肺炎
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為40多歲本國籍男性(案488)，今年2月至菲律賓工作，8月27日返國。
莊人祥表示，個案8月20日曾出現喉嚨痛症狀，未在菲律賓當地就醫，8月27日返國入境時在機場完成採檢後，前往集中檢疫所隔離檢疫，於今日確診；目前個案無不適症狀，住院隔離中。
莊人祥指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人，其中11人為前後二排座位旅客，改列為居家隔離對象；5人為機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。
指揮中心統計，國內截至目前累計86983例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含85892例排除)，其中488例確診，分別為396例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。
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