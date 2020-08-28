彰化血清研究 IRB及同儕審查變更補助計畫存爭議

彰化血清抗體檢測，27日在台北公布期中報告，由研究團隊仔細說明，但仍留下先執行計畫後補研究倫理委員會（IRB）審查、變更科技部補助計畫及同儕審查疑慮等爭議。

1、疑先執行計畫後補研究倫理審查

彰化縣6月11日宣布啟動血清抗體調查，6月24日由台大提供經費採購試劑給彰化縣使用，但這項計畫卻是在8月11日才通過台大行為與社會科學倫理委員會（案號202007HM059）審查。

衛生福利部24日發函，要求研究團隊3天內回覆研究計畫書、研究倫理委員會（IRB）同意文件、受試者同意書等，27日期限已到，但還未收到，研究團隊解釋，仍在跑校內公文流程。

研究主持人、台大公衛學院教授詹長權27日在記者會解釋，血液檢體由彰化縣衛生局採集，將「去識別化」的資訊提供給研究團隊，再進行流行病學和統計分析，「我們沒抽一滴血，也不是臨床。」因此依照台大規定，送校總區的研究倫理委員會審查，通過後開始分析數據。

2、變更科技部補助計畫爭議

研究經費來源包括科技部於民國107年起補助台大「群體健康研究中心」的計畫，詹長權在27日記者會上，表示該中心指導委員會議中，科技部建議把武漢肺炎研究納入。科技部稍晚便澄清，當時僅提問這項可能，計畫後續如果變更，仍須提出申請以符合相關規定。

科技部認為，研究單位後續執行或變更科技部補助計畫，仍須遵守「人體研究法」及「科技部補助專題計畫作業要點」規定。如果有涉及人體研究，依規定仍須提出研究倫理申請，核准後才能實施。

3、同儕審查疑慮

外界曾質疑期中報告缺乏同儕審查，詹長權等人昨天記者會上，提出4份同儕審查意見，其中2份願意公開姓名，2份不願公開，並稱有2份「還在路上」。詹長權並解釋，原訂25日公布，延遲2日至27日才說明成果，就是為了等待同儕審查結果。

台大公衛學院院長鄭守夏27日接受媒體聯訪表示，正式學術報告在發表前，都一定要完成同儕審查，收到回覆意見、修改後才可以報告。但如果是重大發現，對國家、社會有重大參考價值，就是例外狀況，也可不送審查。如今研究團隊願意送同儕審查，他個人認為「只有好處，沒有壞處」，即便沒有等6份都回覆就對外報告，仍有參考價值。

4、意外牽扯白牌司機案

部分媒體報導，研究簡報檔中有一張「溯源接觸追蹤可能感染者研究設計：群聚事件調查結果」，顯示3名抗體驗出陽性者為同一群聚案接觸者。因彰化曾發生白牌司機群聚案，媒體解讀，從簡報可推出台灣首例死亡的白牌司機感染源，很可能不是中央流行疫情指揮中心所稱驗出抗體陽性的浙江台商。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥27日表示，報告提及與白牌司機（案19）有關的3名抗體陽性個案，以接觸史及發病時序來說，並未顯示所謂白牌車司機感染源明顯翻案的證據。個案感染源的認定，並非單以抗體陽性判定，仍須輔以其他訊息，如疫調進行研判。