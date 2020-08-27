彰化血清抗體研究 台大證實8月11日完成倫理審查
彰化血清抗體檢測引發倫理爭議，衛福部今晚說，還沒收到研究團隊的報告。台大校方今天僅表示，研究倫理委員會已於8月11日完成審查。
台灣大學公共衛生學院教授詹長權等人和彰化縣衛生局等單位合作COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，新冠肺炎）血清抗體檢測，今天在台北公布期中報告，外界對彰化血清抗體研究是否違反研究倫理多所關注。
衛生福利部醫事司長石崇良昨天接受媒體聯訪時表示，本月24日已發函，要求研究團隊3天內回覆研究計畫書、IRB同意文件、受試者同意書等。但他今天晚間接受媒體聯訪時說，還沒收到報告，已催繳，對方回覆，因發文需經台大校方，目前還在公文流程，預計明天才會繳交。
中央社記者今天詢問台大校方，於晚間10時30分獲得簡短文字回覆。校方僅表示，台大研究倫理委員會已經於8月11日完成審查，並經過後續確認，將依程序近日內送達計畫主持人。
詹長權今天稍早在記者會解釋，血液檢體由彰化縣衛生局採集，將「去識別化」的資訊提供給研究團隊，再進行流行病學和統計分析，「我們沒抽一滴血，也不是臨床。」因此依照台大規定，送校總區的研究倫理委員會審查，並於8月11日通過，團隊隨後開始分析數據。
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