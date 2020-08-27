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彰化抗體研究意外扯白牌司機感染源 指揮中心澄清

中央社 / 台北27日電

彰化公布抗體研究，有3名接觸者中和抗體陽性，意外衍生染疫過世的白牌司機感染源爭議。指揮中心今天說，抗體陽性無法判斷感染源，需搭配疫調。此3名抗體陽性者非司機感染源。

彰化縣衛生局今天公布血清抗體調查結果，有4名高風險者驗出中和抗體陽性，其中包含3名確診者接觸者，另一名為居家檢疫者。

台大公衛教授陳秀熙報告的簡報檔中，有一張「溯源接觸追蹤可能感染者研究設計：群聚事件調查結果」，顯示3名抗體驗出陽性者為同一群聚案接觸者。

因彰化曾發生白牌司機群聚案，且當時也以疫調和抗體檢測結果推論可能感染源為浙江台商。有媒體解讀，從陳秀熙簡報可推出台灣首例死亡的白牌司機感染源，很可能不是驗出抗體陽性的浙江台商。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間表示，彰化縣抗體血清調查報告記者會提及與白牌司機（案19）有關的3名抗體陽性個案，經調查，並非白牌司機感染源。

莊人祥說，白牌司機的疫調發現，發病日在1月25日，3名抗體陽性者為司機群聚相關接觸者，其中2名曾於1月26日搭乘白牌司機的車，且查無出國史。2人都無症狀，陸續在2月15日後進行接觸者採檢，核酸檢測（PCR）結果皆陰性。

另1名抗體陽性的接觸者為白牌司機之母（案21，發病日為2月6日）的接觸者，因當時無症狀且非密切接觸者，經評估無須採檢。

莊人祥說，以接觸史及發病時序來說，這3名抗體陽性接觸者並未顯示所謂白牌車司機感染源明顯翻案的證據。

莊人祥表示，個案感染源的認定，並非單以抗體陽性判定，仍須輔以其他訊息，如疫調進行研判。對於媒體未查證就報導，造成誤導，深表遺憾。

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