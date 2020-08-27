彰化抗體研究遭查有無違法 衛福部還沒收到計畫書

彰化檢測血清抗體研究引發研究爭議，遭疑先研究才通過倫理審查。醫事司長石崇良說，還沒收到研究案，若非屬免審研究案，應通過審查才研究，若違法，最高可罰新台幣100萬元。

台大公衛學院上午舉行彰化萬人武漢肺炎血清抗體研究說明會，但此研究遭檢舉違法，且有違研究倫理。衛福部要求台大公衛提出研究計畫及審查細節，將調查有無違法，繳交期限為今天下班前。

研究團隊今天在記者會後解釋，血液檢體由彰化縣衛生局採集，台大公衛是學術單位幫忙做統計分析，有送台大校總區的倫理審查委員會（IRB），並於8月11日獲審查通過。

衛福部醫事司長石崇良晚間接受媒體聯訪時表示，目前還沒收到台大公衛的研究計畫，已向對方催繳，對方回覆，因發文需經台大校方，還在公文流程，預計明天才會繳交。

石崇良說，屆時會看計畫內容對受檢者造成多大的傷害，會依情節輕重給予懲罰，從罰款、中止計畫到全面終止。如若造成受檢者健康風險、影響權益，就屬情節重大。但必須依個案認定。

外界質疑，此研究先執行才送IRB審查；石崇良說，依照人體研究法規定，除非是公告免審查研究案範圍，不然都是要經IRB審查通過才可以執行。

如沒通過就執行，石崇良說，會依法給予處分，罰款新台幣10萬元到100萬元，由主管機關教育部裁罰。