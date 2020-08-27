快訊

15分鐘結果就能出爐！食藥署通過首件新冠肺炎「抗原試劑」

【今日精摘】彰化血清調查指社區傳染風險低／雨炸全台淹水警戒

彰化抗體研究遭查有無違法 衛福部還沒收到計畫書

中央社 / 台北27日電

彰化檢測血清抗體研究引發研究爭議，遭疑先研究才通過倫理審查。醫事司長石崇良說，還沒收到研究案，若非屬免審研究案，應通過審查才研究，若違法，最高可罰新台幣100萬元。

台大公衛學院上午舉行彰化萬人武漢肺炎血清抗體研究說明會，但此研究遭檢舉違法，且有違研究倫理。衛福部要求台大公衛提出研究計畫及審查細節，將調查有無違法，繳交期限為今天下班前。

研究團隊今天在記者會後解釋，血液檢體由彰化縣衛生局採集，台大公衛是學術單位幫忙做統計分析，有送台大校總區的倫理審查委員會（IRB），並於8月11日獲審查通過。

衛福部醫事司長石崇良晚間接受媒體聯訪時表示，目前還沒收到台大公衛的研究計畫，已向對方催繳，對方回覆，因發文需經台大校方，還在公文流程，預計明天才會繳交。

石崇良說，屆時會看計畫內容對受檢者造成多大的傷害，會依情節輕重給予懲罰，從罰款、中止計畫到全面終止。如若造成受檢者健康風險、影響權益，就屬情節重大。但必須依個案認定。

外界質疑，此研究先執行才送IRB審查；石崇良說，依照人體研究法規定，除非是公告免審查研究案範圍，不然都是要經IRB審查通過才可以執行。

如沒通過就執行，石崇良說，會依法給予處分，罰款新台幣10萬元到100萬元，由主管機關教育部裁罰。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中央地方大和解 萬人血清報告今掀牌

彰化血清檢測研究有無違法 衛福部限時27日說明

抗體研究爭議遭全面甩鍋 衛福部：就等台大公衛給資料

醫療行動支付 降低接觸感染風險 累積43萬人註冊

相關新聞

抗體研究倫理爭議 前台大醫：台大公衛做了極不好示範

台大公衛學院教授詹長權研究團隊與彰縣衛生局、彰基合作的萬人血清抗體研究計畫，遭檢舉未依照研究倫理委員會（倫委會）通過的內...

血清抗體翻案？ 外界認為，白牌司機感染源有其他可能性

彰化縣衛生局與台大公衛教授詹長權團隊合作之血清抗體研究，在感染風險較高的族群，只發現四個抗體陽性。據了解，其中有三個抗體...

萬人血清抗體調查突停又突開 詹長權透露關鍵在這裡！

彰縣抗體血清調查報告原訂本月25日公布，不料說明前兩天突喊卡，各界還震驚為何延期，連台大公衛學院教授陳秀熙昨上午都不知何...

醫界解讀彰化血檢「研究倫理上有明顯瑕疵」

彰化血清抗體檢驗，引發全台關注，其中是否涉及違反研究倫理也受到檢視，曾擔任台大感染科醫師、並多年擔任台大研究倫理委員會的...

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

彰化縣抗體血清調查報告今天上午說明，初步結果完成近4841人抗體檢驗，中和抗體陽性者共4人，高危險群陽性率是萬分之八點三...

【今日精摘】彰化血清調查指社區傳染風險低／雨炸全台淹水警戒

彰化縣血清抗體調查報告今公布，初步完成近4841人抗體檢驗，曾被感染而產生中和抗體陽性者共4人，高危險群陽性率萬分之8.3，證實一般民眾在社區是安全的，不用採撿抗體。

彰化抗體篩檢啟示錄：動輒政治解讀無益防疫的精進

歷經之前彰化縣衛生局採檢無症狀居家隔離者的風風雨雨，以及台大公衛學院主張擴大篩檢引發的論戰，台大公衛學院和彰化縣衛生局合作的「萬人血清抗體篩檢」期中報告，終於在今天公布。雖然在結論裡，台大公衛的學者和彰化衛生局長葉彥伯都大讚中央防疫政策正確，但疫情中心還是應該以更積極的態度來看待這份報告，甚至檢討過去的可能疏失。

15分鐘結果就能出爐！食藥署通過首件新冠肺炎「抗原試劑」

新冠疫情未歇，若能快速找出潛在病患在防疫上有莫大助益。衛福部食藥署核准首件新冠肺炎抗原試劑，其陽性一致率約83.3％、陰...

彰化血清報告今出爐 前疾管副局長提「4點看法」

彰化縣抗體血清調查今早出爐，初步結果完成近4841名高危險族群抗體檢驗，中和抗體陽性者共4人，高危險群陽性率是萬分之八點...

抗體結果出爐 施信如：用最好的方法帶來好消息

台大公衛學院教授詹長權及陳秀熙與彰縣衛生局合作的萬人血清抗體研究計畫，今發表初步成果。台大公衛教授陳秀熙表示，研究證實台...

彰化血清報告今出爐 前疾管局長告訴你「重點在這」

彰縣抗體血清調查今早出爐，初步結果完成近4841名高危險族群抗體檢驗，中和抗體陽性者共4人，高危險群陽性率是萬分之八點三...

蘇貞昌：彰化作法證明了防疫有成 普篩沒有必要

彰化縣抗體血清調查報告今正式公布，彰化衛生局長葉彥伯指出，台灣現在很安全。行政院長蘇貞昌今表示，這次彰化作法證明了防疫有...

熱門新聞

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

高雄市長換人後淹水無人罵？關鍵點可能在韓國瑜

妹妹被當人頭黨員「被投票」 黃捷宣布退出時代力量

血清抗體翻案？ 外界認為，白牌司機感染源有其他可能性

美台如膠似漆？孫大千：民進黨應要求川普表態這5件事

總統定案大量採購「魚叉飛彈」 若共軍船團侵台希造成70%殺傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。