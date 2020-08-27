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境外個案抗體較快轉陽 影響因素多意義待釐清

中央社 / 台北27日電

台大公衛今天分析彰化抗體研究，確診者都產生中和抗體，部分維持長達5個月；若境外與本土相比，境外抗體較快轉陽。但專家認為，境外與本土抗體比較，不能直接跟防疫成效扣連。

彰化衛生局上午公布武漢肺炎血清抗體研究，衛生局長葉彥伯說，研究結果發現，包含居家檢疫者、接觸者在內的高風險者，有4人產生中和抗體，意即曾受感染但陽性率非常低，也證實中央流行疫情指揮中心防疫有效。

台大公衛教授陳秀熙也說，血清抗體調查結果發現，18名確診者都產生中和抗體；另4841名高風險者中，居家檢疫者有1人產生中和抗體、確診者的接觸者有3人產生中和抗體；醫療院所員工、防疫人員共2931人（包含在高風險族群內），沒有人抗體陽性。

陳秀熙表示，研究非常正面的意義是，所有確診者都出現中和抗體，且至少持續3個月，部分持續長達5個月，對疫苗研發有幫助。

若從境外移入及本土個案的中和抗體陽性率分析，陳秀熙說，以境外1561人和本土3298人的中和抗體檢測陽性計算，本土防疫成效73%。因境外移入代表外國疫情，本土是透過接觸境外移入，推理在同樣病毒若出現抗體陽性率不同，表示當時感染病毒時國外和國內接觸及傳播機率不同。

陳秀熙說，意即台灣防疫措施成效高，阻斷接觸可能，降低傳播機率，抗體陽性當然就低。這是由傳染病分子流行病學證明防疫成效的科學證據。

此外，再分析境外個案和本土個案的抗體濃度，陳秀熙說，在考量每個案例的發病至檢測時間的因素之下，核鞘蛋白抗體、棘蛋白抗體，以及中和抗體平均抗體濃度，都是境外案例高於本土案例。血清抗體轉陽的速度，也是境外快於本土。

陳秀熙認為，以境外跟本土同樣病毒來說，台灣有效阻斷傳播，讓病毒量減低，病毒量低抗體轉陽較慢，也可以解釋為何Ct值都落在邊界。透過抗體數據，間接證實防疫成效。

前疾病管制局長、國家衛生研究院榮譽研究員蘇益仁下午接受媒體聯訪時表示，此研究在短短時間能得到這些成果「誠屬不易」，且看到確診病例都產生具保護力抗體，且持續很久，表示以後施打疫苗，保護力可以維持很久，不會打了2、3個月後抗體就掉下來。

但蘇益仁也說，研究發現，境外移入病例的血清抗體力價比本土病例有意義的高，意義如何應在後續釐清。影響抗體力價的因素很多，如病毒量、發病天數、個案年紀等，不能據此推論是本土防疫較佳。

長庚醫院新興病毒感染研究中心主任施信如接受媒體聯訪時說，此研究看到感染病毒後，會產生具保護力的中和抗體，代表未來打疫苗可能也有好的保護力。

施信如表示，若要比較境外和本土個案抗體，因研究顯示，抗體陽性者22人，數據太少，因抗體多寡與病毒株、個人免疫等多種因素有關，若要據研究結果說境外抗體強、本土抗體弱，「沒有很強烈的證據」。

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