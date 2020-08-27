彰化血清抗體研究 由台大校總區IRB通過審查

台大公衛學院與彰化縣合作的武漢肺炎血清抗體研究，涉及研究倫理議題。研究團隊今天解釋，檢體由彰化縣採集，學術單位做統計分析，因此是送台大校總區的IRB，並於8月11日獲審查通過。

台灣大學公共衛生學院教授詹長權、陳秀熙等人，今天在台北說明彰化血清抗體研究成果，對於外界質疑的研究倫理議題，研究團隊多次說明。

詹長權提到，台大獲得教育部高教深耕計畫，與彰化縣、連江縣進行整合性的社區衛生研究，主要針對癌症、慢性病。今年2月疫情爆發後，科技部建議加入武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）議題，研究團隊認為社會有這樣的需求，身為國立大學，就有責任投入專業協助。

詹長權表示，當初與彰化縣簽訂合作議定書時，工作項目就包括地方有需求時，台大可提供後續分析研究服務。那時知道美、英等國開始使用抗體試劑檢測，台灣政府預算不一定馬上有，經詢問台大會計單位後，決定每劑新台幣50元的費用，由研究團隊負擔，於今年6月以科研方式簽約採購1萬5000劑。

對於採檢血清的研究倫理爭議，詹長權指出，6月11月彰化縣宣布啟動血清抗體調查，6月24日由台大提供經費採購試劑提供給彰化縣使用。前段的檢體採集是由彰化縣處理，台大作為學術單位，進行流行病學和統計分析，「我們沒抽一滴血，也不是臨床。」因此依照台大規定，送校總區的研究倫理委員會（IRB）審查。

這項計畫於今年8月11日，通過台大行為與社會科學倫理委員會（案號202007HM059）審查，研究團隊於審查通過後，開始作分析。

詹長權強調，檢體採集是彰化縣，將資訊「去識別化」後，再提供給研究團隊分析，IRB也是據此撰寫、申請通過，相關項目都有提供給衛生福利部和科技部。

台大公共衛生學院現任院長鄭守夏今天在記者會後接受媒體聯訪表示，台大教師非常獨立自主，包括要申請哪一級的IRB、要不要期中發表，都是由計畫主持人決定，不需要經過學院同意。

鄭守夏說，如果是界定為學術研究，就要有IRB，但如果是公務、服務性質，就不需要。外界對於IRB有一些質疑，可以請衛生福利部、科技部相關專業單位協助做判斷，站在台大公衛學院立場，沒有任何評論。