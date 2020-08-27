萬人血清抗體結果 王惠美：證明彰化很安全

中央社 / 彰化27日電
彰化縣長王惠美今天上午出席活動，未對萬人血清抗體篩檢對發表看法。聯合報系記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天上午出席活動，未對萬人血清抗體篩檢對發表看法。聯合報系記者林敬家／攝影

台大公衛學院公布彰化萬人血清抗體檢測期中報告，證實指揮中心防疫有效。彰化縣長王惠美表示，尊重專業，也請大家回歸專業，報告證明彰化縣很安全，歡迎大家來彰化玩。

台大公衛學院上午舉行彰化2019冠狀病毒疾病（COVID -19，俗稱新冠肺炎）血清抗體研究初步研究成果，結果發現，包含居家檢疫者、接觸者在內的高風險者，有4人產生中和抗體，意即曾受感染但陽性率非常低，也證實指揮中心防疫有效。

彰化縣長王惠美下午出面針對血清抗體研究成果回應。她說，尊重專業，也請大家回歸專業，從台大公衛學院上午所作的報告可以證明，彰化縣很安全，她歡迎大家來彰化玩，縣府也在3月購買了3萬3000劑的肺炎鏈球菌疫苗，從10月份開始施打，呼籲大家不要忘了施打肺炎鏈球菌疫苗以及流感疫苗。

王惠美表示，台大公衛學院教授說得很清楚，透過這樣的檢驗可以作學術研究，如果台大願意繼續作下去，縣府會全力配合。

有媒體詢問她曾說要負責，王惠美表示，衛福部所作的政風調查，第一階段說明沒有什麼缺失，第二階段調查還沒有開始，她重申，希望大家尊重專業，防疫中央地方一條心。

新冠肺炎 COVID-19

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