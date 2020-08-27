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普篩故意唱反調？ 詹長權：是學術研究

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

「台大與彰化縣政府長期有合作，才會做普篩分析。」針對各界質疑誰主導普篩計畫，普篩目的為何？台大公衛學院院長詹長權表示，這是長期研究計畫的例行合作，並非針對新冠肺炎發起。彰化縣衛生局長葉彥伯則引述報告數據表示，社區感染機率僅萬分之8.3，代表民眾生活中的風險極低。

「萬人血清抗體檢測」研究顯示，最有可能感染的人為對象包括確診個案接觸者、居家檢疫者、醫療工作者及防疫相關人員，葉彥伯表示，報告發現這些目標群體的感染率低，僅為萬分之8.3，「顯示一般社區民眾的感染風險更低，而確診個案都有產生中和抗體，表示疫苗可以預防新冠肺炎。」

計畫緣起學術研究

台大校友會館27日被眾家媒體擠得水洩不通，葉彥伯及指揮中心發言人莊人祥早早到場，台大公衛學院院長詹長權進到會場時，先戴著一副立體的黑色大墨鏡跟口罩避開媒體焦點，副院長陳秀熙接著抵達。詹長權指出，普篩的起源是源自多年前的公共衛生計畫，並非針對新冠疫情執行。

詹長權指出，2018年即與彰化縣簽署合作協議書，內容是抗體跟防疫檢測相關的事情台大公衛學院需要幫忙，因此在6月受到彰化縣政府邀請時便參加計畫。他說，這也扭轉由學界主導一切計畫的觀念，「我們是以平等的方式在互動，整個過程是公共衛生的防疫調查。」

機率僅萬分之8

他說，2019年時百名世界公衛學者曾至彰化縣召開研討會，彰化縣的公衛計畫更受到美國公共衛生學院暨學程學會主席蘿拉讚賞，稱其為「革命式的公衛服務」。詹長權強調，彰化縣的公衛數據完整，與連江縣同為最好實施研究計畫的地方，「這計畫要由彰化縣衛生局才能掌握，加上我們本來就有很強的專業。」

副院長陳秀熙則指出，彰化縣衛生局花了很多心力找出這些可以採檢者，計畫完成後，縣長王惠美還說這個抗體是不是可以留下來治療病人，「避免一般大流行隨便找人來採檢，浪費國家的錢。」彰化衛生局長葉彥伯則說，團隊邀約病人接受採檢時，都會完整說明緣由，檢驗人員也要穿整套防護衣。

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