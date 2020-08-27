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彰縣抗體血清調查 莊人祥：不影響政風調查
彰縣抗體血清調查今上午10時出爐，初步結果完成近4841名高危險族群抗體檢驗，中和抗體陽性者共4人，高危險群陽性率是萬分之八點三，確診者則全數都具中和抗體。指揮中心發言人莊人祥表示，政風對於彰化縣衛生局調查是第三方調查，所以不會受到記者會的影響。
莊人祥說，彰縣抗體血清調查調查結果，說明目前指揮中心決定的防疫政策是對的，「這也是我們目前的共識」指揮中心也是希望鬥過這份調查，找出精準防疫有沒有漏洞，但被記者追問是否有漏洞，莊人祥去不願意多答，僅回復「就留給大家評估。」
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