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孟加拉疫情嚴峻 台灣捐贈醫療物資

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
外交部與外貿協會向孟方捐贈10萬個醫療口罩。圖為郵電部長穆斯塔法·賈巴 (Mustafa Jabbar) (前排右4)、孟加拉衛生部部長札西德·馬利克(Zahid Maleque)(前排左2)、孟國商業部部長提普·孟西(Tipu Munshi）(前排左1)與達卡台貿中心左惟達主任 (前排左3)。業者提供
外交部與外貿協會向孟方捐贈10萬個醫療口罩。圖為郵電部長穆斯塔法·賈巴 (Mustafa Jabbar) (前排右4)、孟加拉衛生部部長札西德·馬利克(Zahid Maleque)(前排左2)、孟國商業部部長提普·孟西(Tipu Munshi）(前排左1)與達卡台貿中心左惟達主任 (前排左3)。業者提供

孟加拉因新冠疫情嚴峻，台灣今年5月間應允捐贈醫療口罩10萬枚，協助該國第一線醫療人員防疫，同時外貿協會也募集相關醫療用品協助抗疫，援贈醫療物資於日前送抵孟國首都達卡，接著在8月24日舉辦捐贈儀式。

本次捐贈儀式由外貿協會派駐達卡「台灣貿易中心代表」主任左惟達代表出席，捐贈物資包括10萬枚醫療口罩、1,600枚N95口罩、500件防護衣、200個護目鏡、1萬個防護面罩及4萬枚一般口罩。

出席捐贈儀式的孟加拉政要包括，衛生部部長札西德·馬利克(Zahid Maleque)、孟國商業部部長提普·孟西(Tipu Munshi）及郵電部長穆斯塔法·賈巴 (Mustafa Jabbar)等人，衛生部長於記者會中向媒體宣佈接獲台灣贈送防疫物資。

外貿協會為分享我國防疫經驗，除分別與成大醫院及義大醫院合作，辦理印度及孟加拉線上防疫研討會獲廣大迴響外，更於本年6月初建置「台灣防疫國家館」，收錄超過2,000家防疫產品廠商及20所醫療院所的防疫醫療服務介紹，與國際間有防疫需求的地區分享，目前瀏覽已突破220萬人次。

此外，孟加拉郵電部部長賈巴在捐贈儀式中表示，因為全球性的客服中心及遠距醫療無法間斷之特性需求，該國政府將盡力確保疫情期間通訊網路服務正常運作。賈巴也進一步表示，他很高興能促成此次的防疫物資捐贈，從他起頭的第一封電郵，直到防疫物資抵達孟加拉，協助清關到見證捐贈儀式，他全程參與。

除上述醫療物資捐贈之外，我民間企業也慷慨參與義舉，例如：貿協於6月4日與義大醫院及諾貝爾集團合作，開辦對孟加拉醫療人員之線上防疫課程，活動共有當地醫師及相關業者80餘位參加。另外勤力合公司響應捐贈防護面罩、諾貝爾集團捐贈護目鏡、孟加拉台灣商會捐贈4萬枚一般口罩。

外貿協會於孟加拉首都達卡辦理「新冠病毒肺炎防疫物資捐贈儀式」。郵電部長穆斯塔法·賈巴 (Mustafa Jabbar) (坐者右1)、孟加拉衛生部部長札西德·馬利克(Zahid Maleque)(坐者右2)、孟國商業部部長提普·孟西(Tipu Munshi）(坐者右3)。業者提供
外貿協會於孟加拉首都達卡辦理「新冠病毒肺炎防疫物資捐贈儀式」。郵電部長穆斯塔法·賈巴 (Mustafa Jabbar) (坐者右1)、孟加拉衛生部部長札西德·馬利克(Zahid Maleque)(坐者右2)、孟國商業部部長提普·孟西(Tipu Munshi）(坐者右3)。業者提供

新冠肺炎 COVID-19 孟加拉

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