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彰化血清檢測研究有無違法 衛福部限時27日說明

中央社 / 台北26日電
彰化萬人血清抗體研究疑似違法，明天團隊卻與中央流行疫情指揮中心大陣仗攜手公布現階段結果，引起外界批評不合理。圖／彰化縣政府提供
彰化萬人血清抗體研究疑似違法，明天團隊卻與中央流行疫情指揮中心大陣仗攜手公布現階段結果，引起外界批評不合理。圖／彰化縣政府提供

台大公衛明天將舉行彰化血清抗體檢測研究說明會；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，已要求研究單位3天內提出研究計畫及審查細節，將調查有無違法。繳交期限為明天。

彰化血清檢測原訂25日舉行期中報告記者會，臨時宣布停辦，引起許多爭議。台大公衛學院教授詹長權等人今天發出採訪通知，預計明天（27日）上午說明抗體評估結果。

不過，外界對彰化血清抗體研究是否違反研究倫理多所關注：中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，已要求研究單位3天內提出研究計畫書，將調查有沒有違反人體研究法。

衛生福利部醫事司長石崇良接受媒體聯訪時表示，在24日已發函至台大公衛學院，要求3天內回覆研究計畫書、研究倫理審查委員會（IRB）同意文件、受試者同意書等，明天下班前應要收到。

至於台大公衛明天上午就要公布結果；石崇良說，因未收到相關文件，很難說明該研究有無違法，依人體試驗管理辦法規定，在未完成人體試驗研究前，研究結果不可對外公布，但人體研究法規定的人體研究案則沒有限制。彰化縣萬人血清抗體研究應屬人體研究案，若研究者認為IRB沒問題，可以對外說明。

外界將台大公衛將舉行的說明會，視為與指揮中心「大和解」；陳時中說，沒有和解不和解情況，指揮中心對萬人血清有一些看法，也希望他們成功，但沒有和解不和解問題，只是希望相關研究由執行者公布，會比較清楚，將爭議降到最低。

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