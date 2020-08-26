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指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

病毒變異與疫苗進度 張上淳：有改變 疫苗臨床試驗中

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，有關疫苗研究，目前在臨床試驗當中，指揮官也說過已得到許可進行中，他不方便講太多。圖／中央流行疫情指揮中心提供
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，有關疫苗研究，目前在臨床試驗當中，指揮官也說過已得到許可進行中，他不方便講太多。圖／中央流行疫情指揮中心提供

近日傳出香港一名男子在確診4個半月後二度感染新冠病毒，讓外界好奇病毒是否會不斷變異，及是否影響後續疫苗研發。中央流行疫情指揮中心表示，病毒確實有在改變，而疫苗部分已得到許可，正進行臨床試驗中。

指揮中心今下午舉行記者會，有媒體問到新冠肺炎病毒是否出現變異情形，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，新冠的RNA病毒基因序列會持續變異，從一月至今看到的資料至今也是如此，學界最關心的是棘蛋白部分，因它是會接到ACE2受體與細胞結合的關鍵，抗體也是在阻擋這部分。不過演變上也得看新舊病毒的整個序列的變化。

張上淳說，專家最關心棘蛋白的改變，是否就意味容易進入細胞、使病毒複製，國內的病毒檢測是看中和抗體的狀況，目前看來，此改變並不會改變其中和抗體的效益，應不會影響疫苗的效益，但還得再觀察。

至於二次感染的狀況，他說這裡面牽涉前面第一次抗體是否能維持很久，而可能產生二次感染，且第一次抗體是否對變異病毒沒抵抗力，這都得在了解，但現在資料還不夠多，還需更多研究資料來了解對後續疫情效應。

有關台大與國光合作疫苗的臨床試驗部分，張上淳表示，有關疫苗研究，目前在臨床試驗當中，指揮官也說過已得到許可進行中，他不方便講太多。

新冠肺炎 COVID-19

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