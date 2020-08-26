彰縣採檢作為惹議 綠要王惠美負責藍反批政治口水
彰化縣府採檢無症狀居家檢疫者、進行萬人血清抗體檢測，民進黨議員今天批評，縣府造成社會不安，縣長王惠美應說清楚如何負責；多名藍營議員則力挺縣府。縣府目前不予回應。
彰化縣政府採檢無症狀居家檢疫者、進行萬人血清抗體檢測，引起連日風波。彰化縣議會民進黨黨團總召李成濟今天率領多名縣議員召開記者會，強烈要求王惠美對目前彰化縣民的不安、觀光旅遊與生活經濟重創的影響出面負責，不要躲起來。
出席縣議員手持「萬人檢測，儘速公布」、「王惠美縣長出來負責」、「報告蓋牌，全民恐慌」等標語表達訴求，黨團表示，縣府造成社會恐慌不安，彰化縣旅遊業受害，外地遊客不敢來彰化觀光，連帶其他行業都受影響，甚至彰化人遭到「白眼」看待，不受歡迎。
黨團指出，王惠美日前面對鏡頭說「所有狀況都是經過我同意，要不要一併調查」，當時王惠美表示「要查連我一起調查」，有事她負責，如今外界對彰化恐慌，王惠美是否要出來面對，說清楚如何負責。
彰化縣議會國民黨黨團今天也召開記者會力挺王惠美及彰化縣衛生局長葉彥伯，呼籲「防疫不分藍綠」，出席議員都表示，彰化人應一條心，民進黨議員「不能雪中送炭，也不要落井下石」，尤其葉彥伯歷經藍、綠執政，專業認真，勇於任事，也與議員溝通無礙。
縣議員曹嘉豪說，防疫工作要回歸理性與專業，政治口水才應該立即「蓋牌」；縣議員張錦昆表示，這時應做好防疫，不要為選舉拚知名度，拿防疫當藉口；縣議員林庚壬指出，葉彥伯沒有錯、縣長王惠美也沒有錯，他們兩人是為了彰化縣民的健康與幸福。
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