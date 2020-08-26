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居檢隔離者就醫 應搭防疫計程車或救護車

中央社 / 台北26日電
中央流行疫情指揮中心記者會，由左到右為指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者簡浩正／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會，由左到右為指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者簡浩正／攝影

新冠肺炎疫情未歇，疫情指揮中心今天公布，居家檢疫者及隔離者若要就醫，不能自行前往，應由衛生局落實交通安排，去回都以防疫計程車或救護車接送，禁搭大眾交通工具。

彰化衛生局先前要求無症狀居家檢疫者到醫院採檢，引發爭議，擔憂高風險人員暴露交通動線、醫院增加感染風險。指揮中心先前規定，居檢或隔離者要就醫，可以戴著口罩、自行前往，但不能搭大眾交通工具。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，在疫情初期，各衛生局防疫計程車量能不足，且救護車量能有限，沒有強制要求居家檢疫者或隔離者若要就醫，就一定要以防疫計程車及救護車接送。而是讓衛生局安排民眾就醫，優先搭救護車、防疫計程車，或是民眾步行、自駕或親友接送都可以。

不過，陳時中說，現階段各縣市防疫計程車量能已提升，地方政府關懷服務中心應落實就醫交通安排，去回應以防疫計程車或救護車接送，勿以自行前往方式，禁止搭乘大眾交通工具就醫。

指揮中心今天也公布，各縣市針對出入8大類人潮擁擠或密閉場所沒有戴口罩者，可以開罰。

陳時中表示，不管是要求居檢者就醫方式或是要求大家戴口罩，不是因為疫情變多，現在社區相對安全，但還是要宣導讓民眾落實防疫新生活。很多民眾不願意配合，開放讓地方有權限可開罰。

指揮中心表示，未來如果國內疫情升溫，有縣市或特定場域出現感染源不明的本土病例時，考量這些場所發生不特定對象或群聚感染的風險較高，需提高對佩戴口罩的強制力，將要求地方政府及各目的事業主管機關依法公告罰則，並對屢勸不聽者依具體情節裁罰。

若疫情更趨嚴峻、感染源不明的本土病例持續增加，且涉及多數縣市或場域時，將由指揮中心評估並宣布全國性的強制措施，以阻斷傳播鏈。

新冠肺炎 COVID-19

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