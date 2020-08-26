彰化血清檢測 陳秀熙盼以服務型方式盡快公布

彰化血清檢測原訂25日舉行期中報告記者會，但宣布停辦。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天表示，會盡快以「服務型」的方式對外公布，讓全民監督。

陳秀熙說，英文的期中報告已經寫好，他以教授名義保證，這份報告對國家防疫安全是有保障的，顯示出台灣過去沒有發生社區流行「非常重要的證明。」

彰化縣衛生局和台大公衛學院合作進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）病毒血清抗體檢測，原訂25日舉行期中報告記者會，但台大公衛學院教授詹長權日前表示，因行政作業來不及停辦。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，彰化萬人血清抗體研究先前不斷對社會報告引發討論，現在卻「蓋牌」引發爭議，盼研究者負責任、說清楚。

陳秀熙今天舉辦「跨領域新冠肺炎防疫科學說明會」，會前接受媒體聯訪重申，彰化血清計畫是一個學術型的研究計畫，也帶有服務性質，可以理解社會期望很高。日前期中報告喊停，是因為學術研究發表前，必須經過同儕審查。

對於陳時中認為「蓋牌」產生更多爭議，陳秀熙說，完成贊同「指揮官」的說法，他現在已不是台大公衛學院副院長，不能代表學院，但身為國家、社會栽培的教授，有責任、義務把結果公布給社會大眾。因此他們一定會以最快的時間，克服困難，盡量以「服務型」的方式，對外公布成果。

陳秀熙也提到，學術界對同儕審查有很多種方式，可以快速審查，也有正式發表文章的審查。他認為，如果這是一個社會大眾期待的研究，對台灣疫情有重大影響，因此應以「服務型」的方式，盡快對全國民眾交代，而不是拘泥在小的學術氛圍來談論。

不過陳秀熙也提到，由於是一份研究報告，研究結果不會直接送給指揮中心，而是由詹長權送到相關研究組織，把計畫繼續完成。這份報告還在進行中，還沒有完成最後的階段。

媒體追問是否有受到其他壓力？陳秀熙說：「大家想太多。」他1996年從英國劍橋返台後，便投入台灣各個社區的輔導工作，在符合學術倫理的情況下，會盡量克服各種困難，今年2月疫情爆發以來，和媒體的相處也讓他成長很多，「如果今天我有壓力，就不會站在這邊。」