紐西蘭媒體談台防疫 陳建仁說資訊透明民眾配合

台灣防疫受肯定，前副總統陳建仁接受紐西蘭媒體訪問時說，政府有防疫準備，疫情指揮中心獲授權，疫情資訊透明，照顧居家隔離者需求，民眾信賴、遵守規定，都是成功原因。

紐西蘭電視台（TVNZ）節目Breakfast今天在臉書（Facebook）貼文表示，台灣有2400萬人，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例至今不到500例，節目訪問陳建仁談台灣如何做到這個成績。

陳建仁說，台灣2003年發生嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情後，對防疫就做好準備，包括有足夠的防護衣、口罩等；這次疫情爆發後，中央流行疫情指揮中心立即啟動，每天開記者會，鼓勵民眾遵守防疫措施，把正確資訊傳遞給民眾。

他說，民主社會中資訊透明與開放是非常重要的。在疫情初期，民眾對指揮中心的防疫要求有些疑慮，但指揮中心有權這樣要求，民眾遵守相關規範，使得疫情受控制，指揮中心也獲得民眾信任，形成良性循環。

陳建仁說，這段期間台灣有35萬多人接受14天的居家隔離及另外7天的自主管理，民眾都願意配合，只有約800人因不守規定受罰，僅0.3%。居家隔離者是真正的無名英雄。而政府提供居家隔離者多項服務，包括遞送食物、生活用品、幫忙倒垃圾及用救護車協助生病者就醫，也是民眾願意配合的原因。

他特別指出，台灣在防疫中展現良好的公民素質，民眾有團結、相互友愛的精神，這是控制2019冠狀病毒疾病很重要的精神層面。

問到如何讓公衛管理不受政治問題干擾，陳建仁說，年初總統蔡英文召開國家安全會議時曾詢問他對防疫的意見。他回答，最重要的是信任專業與政治中立。

陳建仁說，防疫期間政府努力與在野黨、地方政府溝通，讓各方和中央合作；由於指揮中心有權執行防疫措施，也獲得民眾支持，政治紛擾也就減低。在民主社會裡，如果因政治爭執而無法合作，疫情會很難控制。