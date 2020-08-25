台灣輸出病例頻傳 律師驚吐不普篩結果：輪到我們被封鎖

近期不斷傳出自台灣出境者確診新冠肺炎的消息，引發民眾不安，對此，國民黨考紀會主委、律師葉慶元在臉書表示，台灣如果不進行入境普篩，就是增加自己國民的感染風險，他更直言，當台灣不斷有確診病例輸出國外，「恐怕就換我們被其他人封鎖了」。

中國大陸上海市近日再爆出一例台灣移入確診個案，一名台灣70餘歲女性入境上海採檢為陰性，並入住防疫旅館，20日出現喉嚨痛症狀，22日檢出陽性，23日確診入住隔離病房。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，研判其於台灣或上海感染機率各半，對台灣境內疫情影響較小。

至於先前也有一名台灣男性在上海檢驗呈陽性，莊人祥也表示，此例連續5天採檢，只有17日當天檢驗呈陽性，其他天都是陰性，指揮中心認為此例病況詭異，因此需要中國大陸提供更詳細的資料，才能進一步研判。

對此，葉慶元在臉書指出，台灣不對入境民眾普篩的結果，就是增加自己國民的感染風險。

葉慶元表示，簡單來說，如果彰化市衛生局沒有對之前那位美國入境民眾進行篩檢，該名確診個案在隔離14天期滿後，就會在台灣趴趴走，傳染給其他的人。

葉慶元更直言，當台灣不斷有確診新冠肺炎病例輸出國外，「恐怕就換我們被其他人封鎖了」。

貼文曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛回應，「入境者再不篩，台灣就變成病毒培養皿」、「沒用的，一堆醫學專家自認為沒必要，然後他的信徒也這樣認為」，也有網友直言，「會不會有人叫好呢？畢竟是移入到上海」，葉慶元對此回應，「應該沒那麼無聊」。