快訊

若陸武力犯台如何因應？川普：北京知道我將做什麼事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣輸出病例頻傳 律師驚吐不普篩結果：輪到我們被封鎖

聯合新聞網 / 綜合報導
針對是否入境普篩，中央流行疫情指揮中心表示，不實施入境全面篩檢，因勞民傷財，也增加社區感染風險，國際疫情仍嚴峻，應珍惜每一發子彈，圖為桃園機場入境旅客接受檢疫人員協助確認是否正確填寫健康聲明卡。記者鄭超文／攝影
針對是否入境普篩，中央流行疫情指揮中心表示，不實施入境全面篩檢，因勞民傷財，也增加社區感染風險，國際疫情仍嚴峻，應珍惜每一發子彈，圖為桃園機場入境旅客接受檢疫人員協助確認是否正確填寫健康聲明卡。記者鄭超文／攝影

近期不斷傳出自台灣出境者確診新冠肺炎的消息，引發民眾不安，對此，國民黨考紀會主委、律師葉慶元在臉書表示，台灣如果不進行入境普篩，就是增加自己國民的感染風險，他更直言，當台灣不斷有確診病例輸出國外，「恐怕就換我們被其他人封鎖了」。

中國大陸上海市近日再爆出一例台灣移入確診個案，一名台灣70餘歲女性入境上海採檢為陰性，並入住防疫旅館，20日出現喉嚨痛症狀，22日檢出陽性，23日確診入住隔離病房。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，研判其於台灣或上海感染機率各半，對台灣境內疫情影響較小。

至於先前也有一名台灣男性在上海檢驗呈陽性，莊人祥也表示，此例連續5天採檢，只有17日當天檢驗呈陽性，其他天都是陰性，指揮中心認為此例病況詭異，因此需要中國大陸提供更詳細的資料，才能進一步研判。

對此，葉慶元在臉書指出，台灣不對入境民眾普篩的結果，就是增加自己國民的感染風險。

葉慶元表示，簡單來說，如果彰化市衛生局沒有對之前那位美國入境民眾進行篩檢，該名確診個案在隔離14天期滿後，就會在台灣趴趴走，傳染給其他的人。

葉慶元更直言，當台灣不斷有確診新冠肺炎病例輸出國外，「恐怕就換我們被其他人封鎖了」。

貼文曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛回應，「入境者再不篩，台灣就變成病毒培養皿」、「沒用的，一堆醫學專家自認為沒必要，然後他的信徒也這樣認為」，也有網友直言，「會不會有人叫好呢？畢竟是移入到上海」，葉慶元對此回應，「應該沒那麼無聊」。

律師葉慶元表示，台灣不對入境民眾普篩的結果，就是增加自己國民的感染風險。 圖／中央社資料照
律師葉慶元表示，台灣不對入境民眾普篩的結果，就是增加自己國民的感染風險。 圖／中央社資料照

新冠肺炎 COVID-19 國民黨

延伸閱讀

彰化血清抗體蓋牌說 指揮中心證實前幾天就收到報告

趕快預約！公費流感疫苗10月5日開打 莊人祥鼓勵一般民眾自費接種

1周傳2例…上海再爆台灣移入確診

指揮中心：彰化抗體研究若不能公開 台大應說明

相關新聞

彰化血清抗體蓋牌說 指揮中心證實前幾天就收到報告

台大公衛和彰化合作的萬人血清抗體檢驗計畫，原訂今天對外公布結果卻臨時喊卡，衛福部長陳時中今出席活動，再次呼籲台大公衛「既...

台灣輸出病例頻傳 律師驚吐不普篩結果：輪到我們被封鎖

近期不斷傳出自台灣出境者確診新冠肺炎的消息，引發民眾不安，對此，國民黨考紀會主委、律師葉慶元在臉書表示，台灣如果不進行入境普篩，就是增加自己國民的感染風險...

抗體研究爭議遭全面甩鍋 衛福部：就等台大公衛給資料

台大公衛學院與彰化縣衛生局合作的萬人血清抗體研究計劃，遭檢舉未依照研究倫理委員會（倫委會）通過之內容執行，或是根本未經審...

影／德入境普篩擬取消！ 楊志良駁被打臉：未說普篩免隔離

到底要不要入境普篩？國內專家學者眾說紛紜，前衛生署長楊志良與葉金川皆主張入境應普篩，更拿同樣採取入境普篩的德國當例子，未...

影／港男二次染疫 台大醫師憂恐影響疫苗發展

香港一名男子，今年3月確診感染新冠肺炎，經過隔離治療後康復，但8月時去了一趟西班牙後返回香港再度確診。香港方面指出，比對...

彰縣移工血清抗體檢測標案惹議 衛生局：標案是縣款支應

彰化縣政府7月向勞動部提案進行移工血清抗體檢測，業務經費141萬元在8月核定，縣府卻被質疑在勞動部還未審核通過前，即6月...

「台灣輸出病毒」連環爆！4人已排除 迄今7例

新冠肺炎疫情持續延燒，我國新增確診病例為487人，死亡7人。但自台灣出境的各國民眾陸續傳出返國後確診案例，令人憂心匆匆，自台灣回到各國的民眾自6月起即傳有人確診，8月有激增的態勢，原有11位病例疑似為「台灣輸出病毒」個案；但後中央指揮中心釋疑，包括8月比利時籍工程師、香港中年婦女，越南移工，及赴上海的國人，共4人經查後分別因早已感染、在該國居家檢疫時逃逸、證實被當地居家檢疫者感染、疑似為偽陽性等原因而排除在外；目前「台灣輸出病毒者」迄今仍為7例。

影／上海台灣移入確診是我國七旬婦 離台前曾聚餐匡列33人

大陸上海市昨再傳新冠肺炎台灣移入確診個案，已與中方聯繫，據了解，其為我國七旬婦女，在台期間為獨居者、活動範圍主要在南部，...

根本不知任務細節「只知道有人需要我」 林梅珠談包機那夜

投身護理工作近30年的草屯療養院護理督導長林梅珠，今獲得衛福部頒發的「資深貢獻獎」，經歷過九二一、武漢首班包機，她想到參...

港男二次感染病毒株不同 陳時中：流感化可能性愈來愈高

衛福部醫福會上午舉行「第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」，部長陳時中出席頒獎 ，對於香港男子曾染新冠肺炎，康復後自西...

彰化抗體研究 陳時中：蓋牌引爭議研究者應說明

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，彰化萬人血清抗體研究先前不斷對社會報告引發討論，現在卻蓋牌引發爭議，盼研究者負責...

港男二次染新冠肺炎 陳時中：疫情朝流感化發展

香港大學研究團隊日前證實香港一名男子，三月底曾染新冠肺炎，四月康復，日前自西班牙返港後，又再次確診，由於二次感染體內病毒...

熱門新聞

影／上海台灣移入確診是我國七旬婦 離台前曾聚餐匡列33人

高雄市長就職第二天！蘇貞昌送50億大禮給陳其邁

屢與蔡英文互嗆 蔡詩萍：馬英九恐讓卸任總統失去高度

陳時中批台大不該突然蓋牌 將調查IRB流程盼台大說清楚

台灣30年後 水淹5000個小巨蛋

吳斯懷：蔡英文再放任兩岸對撞 國軍還沒上場就Game Over

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。