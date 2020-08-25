護理師林梅珠武漢包機夜 行前不知任務義無反顧

衛福部長陳時中今天說，堅守第一線的醫護人員是台灣對抗新冠肺炎成功關鍵。參與武漢包機接機的護理師林梅珠分享，行前不知任務，且瞞著家人執行，經過一夜緊繃，整個人虛脫。

衛生福利部舉行優良暨資深典範護理人員頒獎，草屯療養院護理督導長林梅珠獲得資深典範獎。

林梅珠資歷28年，今年初因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，過年期間緊張忐忑，擔心療養院住民多，住民來來去去可能增加群聚風險。

重擔還沒放下，林梅珠又自願支援機密任務，但事前完全不知道工作內容，只知道要從中部北上機場集合。一直到現場，看到機場外滿滿的遊覽車，才知道是武漢包機任務。

林梅珠接受媒體聯訪時表示，出發前沒有告知家人，只說了一句「明天不會回家」就北上。在機場等了很久，也因沒有應戰經驗，沒有準備水及食物，因同業支援，才吃到一顆茶葉蛋。從穿上防護兔寶寶裝到完成任務後脫下，已經長達8小時，期間沒吃、沒喝也沒尿，突破生理的極限。

她還記得，當遊覽車開上國道，整條路都因管制無車，經驗非常特別；到檢疫所，整個人因執勤一夜感覺虛脫，脫掉防護衣後，赫然發現陳時中站在她身後，那時候感覺激動，原來大家並肩作戰，陳時中一直陪著大家。

陳時中在頒獎典禮致詞時表示，醫護義無反顧的承擔是對抗新冠肺炎疫情成功的關鍵，大家長期訓練的專業，不管在病房第一線、篩檢站、檢疫所裡承擔各種任務。從武漢包機、寶瓶星號郵輪、機場的檢疫，各種任務都很辛苦，也都有風險。

陳時中說，儘管現在疫情看起來風險不高，但就是因為醫護守護，才讓大家風險不高；如果有任何破口導致院內交叉感染、檢疫所感染，台灣就不是現在這個樣子。身為衛福部長，他對醫護的貢獻深感驕傲。

衛福部頒發護理人員資深典範獎、優良人員獎及閃亮新人獎。共有89名得獎者，由所屬27家醫院共8761名護理人員，遴選出有特殊貢獻者。