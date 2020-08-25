影／港男二次染疫 台大醫師憂恐影響疫苗發展

香港一名男子，今年3月確診感染新冠肺炎，經過隔離治療後康復，但8月時去了一趟西班牙後返回香港再度確診。香港方面指出，比對兩次病毒的基因序列，發現並不相同，因此確定不是「復陽」而是「二次感染」。

對此，衛福部長陳時中今(25日)受訪表示，目前有兩派論戰，一方認為病毒會流感化，跟人類長久共存；另一派則相信新冠病毒可能朝向SARS的程度發展，致死率升高，按照目前狀態來看，不排除新冠肺炎流感化的可能性越來越高。

台大兒童醫院院長黃立民也憂心，若2次感染比例高，就會對於整個疫情的防控，造成比較大的困難，且對疫苗的發展會有很大的影響；再者抗體維持的時間因人而異，如果重複傳染，就很難建立族群免疫。

目前顯見新冠病毒一直在突變，所幸目前尚未出現傳染力更強、致病能力更高，或者是躲避掉目前免疫反應的變異病毒。