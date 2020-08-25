聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／港男二次染疫 台大醫師憂恐影響疫苗發展
香港一名男子，今年3月確診感染新冠肺炎，經過隔離治療後康復，但8月時去了一趟西班牙後返回香港再度確診。香港方面指出，比對兩次病毒的基因序列，發現並不相同，因此確定不是「復陽」而是「二次感染」。
對此，衛福部長陳時中今(25日)受訪表示，目前有兩派論戰，一方認為病毒會流感化，跟人類長久共存；另一派則相信新冠病毒可能朝向SARS的程度發展，致死率升高，按照目前狀態來看，不排除新冠肺炎流感化的可能性越來越高。
台大兒童醫院院長黃立民也憂心，若2次感染比例高，就會對於整個疫情的防控，造成比較大的困難，且對疫苗的發展會有很大的影響；再者抗體維持的時間因人而異，如果重複傳染，就很難建立族群免疫。
目前顯見新冠病毒一直在突變，所幸目前尚未出現傳染力更強、致病能力更高，或者是躲避掉目前免疫反應的變異病毒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言