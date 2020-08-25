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港男二次染新冠肺炎 陳時中：疫情朝流感化發展

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部長陳時中今參與「優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」。記者陳雨鑫／攝影
衛福部長陳時中今參與「優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」。記者陳雨鑫／攝影

香港大學研究團隊日前證實香港一名男子，三月底曾染新冠肺炎，四月康復，日前自西班牙返港後，又再次確診，由於二次感染體內病毒株不同，證實是二次感染的病例；衛福部長陳時中表示，從此案例可以觀察到新冠肺炎流感化的可能性愈來愈高。

陳時中表示，新冠肺炎疫情剛剛發生時，學界就出現「兩派論戰」，一是認為新冠肺炎會流感化，也就是未來新冠病毒將與人類長期共存，另外一派則是認為新冠病毒與ＳＡＲＳ型態類似，朝向高致死率的情況發展，不過，經過幾個月疫情的發展，流感化的可能性是愈來愈高。

陳時中表示，若是新冠肺炎被證實已經是「流感化」，因應流感的措施，台灣過往就已經存在，包含接種疫苗、宣導防疫等，這些措施都會在模擬的範圍當中；不過，目前將新冠肺炎定調成「流感化」言之過早，但從觀察來看，新冠肺炎確實朝向流感化發展。

新冠肺炎 COVID-19

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