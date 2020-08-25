彰化抗體研究 陳時中：蓋牌引爭議研究者應說明

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，彰化萬人血清抗體研究先前不斷對社會報告引發討論，現在卻蓋牌引發爭議，盼研究者負責任、說清楚，且盼不必要的爭議盡早落幕。

彰化縣衛生局和台大公衛學院合作進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）病毒血清抗體檢測，原訂今天舉行期中報告記者會，但台大公衛學院教授詹長權日前表示，因行政作業來不及，先停辦期中報告說明會。

但彰化抗體研究議題延燒不斷，也有民眾向衛福部檢舉，相關研究疑有倫理審查爭議，受試民眾不清楚研究內容等。

陳時中上午出席護理人員頒獎典禮前受訪表示，衛福部有收到台大公衛研究相關檢舉，會根據檢舉內容調查，也會釐清研究倫理審查（IRB）有沒有符合規定。

外界也質疑台大公衛暫停期中報告是指揮中心施壓；陳時中說，絕對沒有，此研究研究者事先不斷對外說明，後續的研究結果就應該公開，否則紛爭不斷，會有各種猜測，公布之後再讓社會檢驗。

陳時中說，以往研究慣例應有同儕審查或被期刊接受，有通過審查才會有清楚結論。但彰化狀況是在相關結果還沒出來就對社會不斷報告，既然如此，結果出來就應該對社會大眾說清楚。

陳時中表示，若有不能公開之處，也應該清楚說明。研究者要對自己研究負責任的態度來說明此事。

媒體提問，是否希望此事盡快落幕；陳時中說，當然希望盡快落幕，此次狀況有些不同，前端引發討論紛爭，現在卻蓋牌引發爭議，「這樣是不必要的」，防疫期間有很多工作要做，不希望不需要的爭議持續太久，讓大家筋疲力竭當然不好。