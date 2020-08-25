網傳萬人血清抗體試劑來自大陸 彰縣澄清瑞士進口

有網路謠言指彰化新冠病毒血清抗體調查使用來自大陸的試劑，不過根據彰化縣衛生局先前公布的新聞資料，試劑由瑞士大廠開發，美國英國等國也使用，疾管署也用同款試劑。

彰化新冠病毒血清抗體調查期中報告原本預定明天公布，不過台大公衛學院昨天傍晚臨時喊停，今天又有網路謠言指調查使用的試劑來自大陸，不過根據彰化縣衛生局先前發出的新聞稿，說明試劑來自瑞士大廠。

彰化縣衛生局指出，檢測所採用試劑為瑞士國際大廠開發，目前已於美國、英國、新加坡等國家大規模使用，且獲美國FDA緊急使用授權（EUA）及台灣TFDA因應嚴重特殊傳染性肺炎申請醫療器材專案輸入之核准。

衛生局指出，試劑採用的檢驗原理為電化學發光免疫分析法 （Electrochemiluminescence immunoassay, ECLIA），其分析原理與早期ELISA類似，因透過冷光呈色所以較ELISA靈敏度高。該試劑仿單說明，該試劑特異性（specificity）為99.81%、於患者PCR確認陽性後14天靈敏度（sensitivity）為100%，且中央疾病管制署也使用同款試劑。