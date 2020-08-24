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政風查彰化篩居家檢疫者 陳時中：有小瑕疵沒違法

中央社 / 台北24日電
衛福部長陳時中。 圖／聯合報系資料照片
衛福部長陳時中。 圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心要求政風調查彰化衛生局，衛福部長陳時中今天表示，初步看到執行上有小瑕疵，例如是否掌握檢疫者外出動線等，但目前沒看到違法脫序。

陳時中今天出席「第18屆有庠科技獎頒獎典禮」，在場媒體關心彰化縣衛生局篩居家檢疫者政風報告進度，陳時中受訪時說，初步看到執行面上有一些「小的瑕疵」，但沒看到違法脫序，也沒有造成社會傷害。

陳時中進一步舉例，瑕疵是指警政和衛政沒有聯繫好，或是衛生局是否充分掌握檢疫者外出動線等。若要讓居家檢疫者外出，應該有更完善的管理規範，才不會讓社會暴露於較高風險；至於醫院申報端、報告端以及居家檢疫人員端等執行面上，目前報告看來沒有問題。

他說，第二階段要看行政面如何指揮、執行和決策。

彰化血清檢測原訂25日舉行期中報告記者會，但昨天宣布喊卡。對此，陳時中說，報告已經引起社會矚目，「大家也都很好奇」，如果沒有特別問題，應該要公告。

陳時中表示，若不能公布報告，也應該說明不能報告的理由，讓社會大眾安心；他也呼籲，「能夠公開就公開吧」。

媒體關心報告延期是否是因為指揮中心或高層施壓，陳時中回應，「應該是沒有關係吧」，呼籲台大公衛要將原因跟大家講，如果沒有特別原因就公告。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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