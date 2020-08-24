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民怨小童口罩難買 指揮中心：實名制一定買得到

中央社 / 台北24日電

疫情指揮中心今天指出，2至4歲幼幼口罩及4到8歲小童立體口罩，可網路或超商預購；6歲至12歲適用的平面口罩在藥局可買。實名制一定買得到，民眾不用搶購囤積。

近日媒體報導，民眾反映藥局買不到實名制兒童口罩。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午對媒體說明表示，2至4歲的幼幼平面口罩、及4至8歲的小童立體口罩，可透過eMask系統上網登記預購，或持健保卡到四大超商Kiosk機台登記預購之後，再到預定門市領取，一定買得到。

另藥局及衛生所也販售6至12歲適用的實名制兒童平面口罩。

鑑於開學在即，對於需求較大的幼幼平面及兒童口罩，已請經濟部協調廠商增產，並優先供政府徵用，並已增加每週配送兒童平面口罩至藥局的數量，同時也增加配送幼幼平面、小童立體口罩等至超商的數量。

羅一鈞提醒，最近一期（第15期）實名制口罩預購，自即日起至8月26日受理登記，每名兒童每14天10片，請爸爸媽媽把握機會，預購並完成繳費後可於8月31日起至9月13日止至指定的通路門市領取。

指揮中心也強調，實名制口罩政策將持續實施至今年12月底，一定會確保民眾都買得到價格合理的口罩，政府也會努力作好防疫，請民眾無需搶購囤積口罩。

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