彰縣提案移工血清抗體檢測 經費等中央核撥轉正

彰化縣政府向勞動部提案進行移工血清抗體檢測，縣府澄清，標案是由縣府先墊付，等到勞動部、疾管署與哈佛大學的卡介苗試驗計畫補助經費核撥後，再歸墊轉正。

勞動部今天表示，彰化縣政府7月向勞動部提案進行移工血清抗體檢測，此案8月核定，與萬人血清抗體檢測案不同；但彰化並未告知6月已有相關標案一事，待釐清後不排除停止經費補助。

彰化縣政府針對媒體詢問外籍移工血清抗體檢測標案經費來源，說明6月的標案包含勞動部勞動力發展署補助辦理「109年移工新冠肺炎狀況分析研究」外勞移工新冠肺炎血清抗體檢驗含試劑費；第2項為疾管署及哈佛大學「卡介苗用於預防老人新冠肺炎重症之隨機對照試驗」血液常規及生化免疫試驗檢驗含試劑費 ；第3項則是新冠肺炎血清抗體電化學免疫分析法委託操作檢驗費。

縣府指出，標案第一次開標時，只有一家投標，第二次開標還是只有一家投標，依採購法48條規定，可以不受到3家限制，可以正常開標，由信品醫事檢驗所得標，經費來源則是在採購時由縣府先墊付，後續等到勞動部勞動力發展署及疾管署與哈佛大學「卡介苗用於預防老人新冠肺炎（COVID-19）重症之隨機對照試驗」計畫補助經費核撥後，歸墊轉正。

縣府說明，標案的執行對象鎖定外籍移工，包括新進移工，或現行移工返國後再入境800案；以及在國內現行移工部分估計抽樣800案。