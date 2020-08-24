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上海通報台灣境外移入個案 陸方未提供詳細資訊
中國上海今天通報1例由台灣移入的新冠肺炎個案。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，已聯絡中國，但到目前為止中國尚未告知詳細個資，必須等到有更多詳細資料，才能進一步研判。
中國23日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）16例確診，皆為境外移入。其中5例由上海驗出，當中有1例來自台灣，15日抵達上海後被集中隔離觀察。
對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在記者會中表示，到目前為止中國尚未告知訊息，目前已聯絡中國，但中國沒有提供詳細個資。
莊人祥指出，日前上海也有1例從台灣移入的確診個案，這名確診個案從15日到19日連續採檢5天，前後兩天都是陰性，只有中間一天採檢是陽性，狀況滿特別的，但這些都必須由中國提供更詳細的資料後，才能進一步研判。
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