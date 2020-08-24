指揮中心：彰化抗體研究若不能公開 台大應說明

台大公衛學院取消25日發布彰化萬人血清抗體檢測期中報告，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天上午轉述指揮官陳時中意見指出，如果有不能公布的理由，請台大清楚對外說明。

彰化縣衛生局和台大公衛學院合作進行新冠肺炎萬人血清抗體檢測，原訂25日舉行期中報告記者會。台大公衛學院教授詹長權昨天表示，因行政作業來不及，先停辦期中報告說明會。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥上午在記者會表示，期中報告取消發布是經由彰化縣衛生局長葉彥伯告知，指揮中心才知道。陳時中認為，此事已受社會高度關注討論，除非有不能公布的明確理由，應該公布。

莊人祥轉述，陳時中認為，如果有不能公布的理由，也請台大清楚對外說明。