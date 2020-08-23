彰化居家檢疫男稱打1922同意採檢 指揮中心否認

一名在彰化居家檢疫的梁姓男子說，因衛生局通知篩檢，曾撥打1922防疫專線問無症狀者是否可採檢，獲對方回答OK。指揮中心發言人莊人祥今天否認，梁男電話內未提到無症狀採檢，說法完全不一樣。

梁姓男子在居家檢疫時接到彰化縣衛生局通知篩檢，梁男撥打中央防疫專線1922，詢問無症狀是否可做篩檢，對方回答「OK，沒有問題」，讓梁男感到疑惑。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥澄清，根據1922的通話錄音檔，梁男所問的與無症狀採檢不太有關。

莊人祥說，他們透過報導中的資訊去查詢梁姓男子進線1922的電話錄音，發現與他的說法完全不一樣，但內容涉及梁姓男子的隱私，無法對外說明錄音檔內容。