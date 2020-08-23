快訊

時代力量爆配票錄音檔疑雲出走多一個 曾玟學宣布退黨

萬人抗體檢測發表突取消 外界猜測這與他們親綠有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化居家檢疫男稱打1922同意採檢 指揮中心否認

中央社 / 台北23日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者簡浩正／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者簡浩正／攝影

一名在彰化居家檢疫的梁姓男子說，因衛生局通知篩檢，曾撥打1922防疫專線問無症狀者是否可採檢，獲對方回答OK。指揮中心發言人莊人祥今天否認，梁男電話內未提到無症狀採檢，說法完全不一樣。

梁姓男子在居家檢疫時接到彰化縣衛生局通知篩檢，梁男撥打中央防疫專線1922，詢問無症狀是否可做篩檢，對方回答「OK，沒有問題」，讓梁男感到疑惑。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥澄清，根據1922的通話錄音檔，梁男所問的與無症狀採檢不太有關。

莊人祥說，他們透過報導中的資訊去查詢梁姓男子進線1922的電話錄音，發現與他的說法完全不一樣，但內容涉及梁姓男子的隱私，無法對外說明錄音檔內容。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

普篩正反意見交鋒 李秉穎：疫情穩定沒必要普篩

染疫者「免疫護照」 專家：約維持半年保護力

新冠肺炎檢驗研討會 台大公衛教授出席引關注

普篩模擬遭疑高估偽陽 指揮中心：參考權威期刊

相關新聞

抗體檢測發表突取消 外界猜測與學者政治立場親綠有關

眾所矚目彰化縣新冠肺炎血清抗體萬人檢測，原定8月25日上午10時30分在彰化縣政府中庭發表期中報告，今傍晚台大公衛學院卻...

25日彰化萬人抗體檢測報告突喊卡 台大公衛學院這麼說

眾所矚目彰化縣新冠肺炎血清抗體萬人檢測，原定八月二十五日上午十時三十分在彰化縣政府中庭發表期中報告，今傍晚台大公衛學院卻...

政風調查結果公布前夕憂對立？ 血清報告取消引揣測

台大公共衛生學院與彰化縣衛生局合作「新冠病毒萬人血清抗體調查計畫」，原定25日上午10時30分公布5千人檢驗結果的期中報...

25日彰化萬人血清檢測期中報告 台大公衛學院宣布取消

眾所矚目彰化縣新冠肺炎血清抗體萬人檢測，原定25日上午10時30分在彰化縣政府中庭發表期中報告，連日來也引發公衛學者與中...

萬人血清抗體檢測報告取消 醫界：台大公衛意見未整合

彰化縣衛生局日前因針對國外入境檢疫中民眾進行「精準篩檢」惹爭議，引起中央疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風單位調查，另一個...

彰化居家檢疫男稱打1922同意採檢 指揮中心否認

一名在彰化居家檢疫的梁姓男子說，因衛生局通知篩檢，曾撥打1922防疫專線問無症狀者是否可採檢，獲對方回答OK。指揮中心發...

影／普篩吵翻天！台大醫挺陳時中 憂台灣重蹈覆轍

國民黨擬聯合十四個執政縣市實施入境普篩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中拿出模擬數據表示，入境全普篩需要耗費8億，更有可...

疫苗競速超車日韓 國光生技董座：關鍵在一次次「虛驚」

國光生技20日順利取得臨床試驗核准函，即將啟動2019冠狀病毒疾...

普篩正反意見交鋒 李秉穎：疫情穩定沒必要普篩

新冠肺炎疫情發展至今，國內對到底是否入境普篩吵得沸沸揚揚，不過學者各有看法。台大公衛學院教授陳秀熙表示，血清抗體篩檢可促...

指揮中心與專家皆認為有需要測抗體 難在解讀和時機

彰化縣衛生局在入境旅客居家檢疫進行核酸檢測，因與中央不同調，引發政治風暴。台大公衛學院與彰化縣衛生局合作，針對四類風險族...

柯文哲拚Taipei is helping 北市防疫物贈姐妹市舊金山

全球新冠肺炎疫情持續延燒，國家隊捐贈口罩給其他國家「Taiwan can help」，台北市也拚姊妹市外交，市長柯文哲今...

染疫者「免疫護照」 專家：約維持半年保護力

新冠肺炎疫情肆虐全球，目前為止全球確診人數已經突破2300萬人，死亡人數也突破80萬人，而疫情同時嚴重衝擊經濟，有人提出...

熱門新聞

羅智強貼這照 酸蔡罵馬英九卑躬屈膝好像不太對

孫大千諷刺：外交部已成美國國防部附隨組織

25日彰化萬人血清檢測期中報告 台大公衛學院宣布取消

入境普篩壓垮醫療體系？2前衛生署長槓陳時中

影／馬英九舉蔡英文對外卑躬屈膝三實例 要她先檢討自己

馬英九再嗆蔡 「妳才是動用國家機器在內部找敵人」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。