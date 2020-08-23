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彰化篩檢無症狀居家檢疫者 男爆曾打1922獲點頭

中央社 / 彰化23日電

從澳洲回到台灣的梁姓男子，在居家檢疫時接到彰化縣衛生局通知篩檢，梁男撥打中央防疫專線1922，詢問無症狀是否可做篩檢，對方回答「OK，沒有問題」，讓梁男感到疑惑。

彰化縣衛生局針對居家檢疫無症狀的民眾詢問意願，若民眾同意就安排到醫院接受篩檢，做法引發爭議，衛福部長陳時中決定送政風調查，彰縣衛生局在收到衛福部公文通知後也停止篩檢。

不過，一名從澳洲回台的梁姓男子向媒體爆料指稱，自己在彰化防疫旅館接受居家檢疫，身體也沒有不適，卻接到彰縣衛生局詢問有無意願接受篩檢，但因梁男認為無症狀者不用接受篩檢，於是撥打衛福部1922防疫專線詢問。

梁男指出，當時詢問工作人員自己是無症狀居家檢疫者，能否做公費篩檢，卻得到肯定的答案，結果驗出陰性結果，卻在事後第12天出現拉肚子問題，因此又打電話給衛生局，並被安排篩檢，也驗出是陰性。

梁男說，自己曾詢問衛生局人員居家檢疫者不是有不可外出的規定，衛生局人員則解釋，中央規定只要不搭乘大眾運輸工具、戴好口罩、不要跟其他人接觸就可以，過程中都會以防疫手機掌控行蹤，所以後來才戴著口罩，向旅館借自行車到醫院採檢，之後再將自行車消毒還給旅館。

梁男指出，自己居家檢疫結束後回到家，看到新聞報導說中央不知道彰化有針對居家檢疫無症狀者接受篩檢，感到很疑惑，幸好自己篩檢兩次結果都是陰性，才比較放心。

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