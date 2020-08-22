陳時中：現行檢疫政策CP值高 珍惜每發子彈應戰

流行疫情指揮中心今天做4張圖表，談入境普篩迷思。指揮官陳時中說，不實施入境全面篩檢，因勞民傷財，也增加社區感染風險。國際疫情仍嚴峻，應珍惜每一發子彈。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，一名長居美國、回台探親的少年確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），但少年並無症狀，且是在居家檢疫期間被彰化縣政府通報採檢才確診，是首例無症狀居家檢疫確診者，意外揪出彰化縣違反中央政策，廣泛篩檢無症狀居家檢疫者，也引起連日風波。

陳時中下午在記者會上拿出4張手板、花近20分鐘解釋入境普篩迷思。

陳時中說，台灣從1月至今居家檢疫人數約25萬人，假設以盛行率0.2%推測，預計有500人受到感染。若入境者全部在入境時進行篩檢（試劑敏感度90%、特異性95%），得到的答案，500名陽性個案，會有450人確診，但50人是偽陰性。在24萬9500陰性個案中，有1萬2475例偽陽性。

假設入境篩檢陰性就不用檢疫，陳時中說，檢驗陰性就能回家，可能有50名偽陰性民眾進入社區，造成社區感染，冰島就是一例。

假設入境普篩又居家檢疫，檢驗陰性者居家檢疫，陽性者全數收到負壓隔離病房，這1萬2475例偽陽性明明沒有生病，卻因為檢驗誤差，造成醫療人力跟資源的浪費。

陳時中說，現行檢疫政策CP值較高，取消居家檢疫等於放偽陰性進入社區，絕不可能走這條路，檢驗陰性就放行也會讓檢疫民眾遵從度降低。此外，入境普篩勞民傷財，成效又不符成本，大量偽陽性造成醫療浪費，增加院內感染風險、醫護負擔，有很大副作用。

陳時中說，彰化透過此方式找到1例確診，當然有意義在，證實居家檢疫者中有無症狀感染者，社區裡也可能會有，但關鍵是做好檢疫，出現症狀時就醫，給予即時的醫療和救援。國際疫情仍嚴峻，應珍惜每一發子彈，以備隨時應對各種突發挑戰。