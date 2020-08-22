越南上海從台移入確診個案 接觸者全陰性

越南、中國大陸上海日前分別報告新增1例台灣輸出的新冠肺炎確診個案，指揮中心針對接觸者採檢，發言人莊人祥今天說，兩個案分別匡列9名、8名接觸者，核酸跟血清檢驗都是陰性。

繼日本女學生、泰籍移工在返國確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案後，越南、中國大陸上海在8月中旬分別報告新增1例台灣輸出的確診個案，指揮中心隨即展開疫調並針對接觸者進行採檢。

莊人祥今天在疫情記者會說明採檢結果，其中赴上海個案目前匡列接觸者有8人，全數核酸跟血清檢驗都是陰性。

莊人祥也說，這名個案狀況也比較詭異，個案8月15日在上海發燒，15日至19日期間每天都有採檢，但只有17日檢驗時是陽性，其餘皆為陰性，這是個案比較可疑地方。

另外，針對越南個案部分，莊人祥也說，匡列的9名接觸者的核酸跟血清檢驗也都是陰性。