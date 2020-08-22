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大稻埕七夕煙火秀今晚登場 陳時中：記得戴口罩
2020大稻埕情人節今天在延平河濱公園登場，地點在淡水河3號到5號水門間，舞台表演、周邊活動從傍晚5時至晚間10時，煙火施放8時20分至8時28分，長達480秒，可能吸引大批人潮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，雖然在戶外，呼籲大家去一定要戴口罩。
陳時中說，今晚的大稻埕煙火仍要呼籲，雖然是在戶外的活動，在戶外大家還是要記得保持安全距離，大家去一定要戴口罩，口罩一定要帶在身上，到了會場一定要戴起來，再提醒台北市政府加強宣導。
中央流行疫情指揮中心8月5日公布，至八大類場所務必戴口罩。陳時中表示，暫時不祭出罰則，希望透過宣導提高遵從度，若落實狀況未改善，將採強制手段。陳時中今也對此再次回應，有看到大家有進步中，可以再觀察一下，再決定是否強制作為。
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