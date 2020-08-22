快訊

昔十大槍擊要犯任議會警政召委 段樹文：不是自己選的

口罩實名制第1至13期逾期 依簡訊至原來或新指定門市補領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大稻埕七夕煙火秀今晚登場 陳時中：記得戴口罩

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
2020大稻埕情人節今天在延平河濱公園登場。圖／北市府觀傳局提供
2020大稻埕情人節今天在延平河濱公園登場。圖／北市府觀傳局提供

2020大稻埕情人節今天在延平河濱公園登場，地點在淡水河3號到5號水門間，舞台表演、周邊活動從傍晚5時至晚間10時，煙火施放8時20分至8時28分，長達480秒，可能吸引大批人潮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，雖然在戶外，呼籲大家去一定要戴口罩。

陳時中說，今晚的大稻埕煙火仍要呼籲，雖然是在戶外的活動，在戶外大家還是要記得保持安全距離，大家去一定要戴口罩，口罩一定要帶在身上，到了會場一定要戴起來，再提醒台北市政府加強宣導。

中央流行疫情指揮中心8月5日公布，至八大類場所務必戴口罩。陳時中表示，暫時不祭出罰則，希望透過宣導提高遵從度，若落實狀況未改善，將採強制手段。陳時中今也對此再次回應，有看到大家有進步中，可以再觀察一下，再決定是否強制作為。

新冠肺炎 COVID-19 大稻埕 情人節

延伸閱讀

建議國安專家入駐指揮中心改善訊息流 陳時中這樣回應

彰化風波後網路好感度降低 陳時中：我又不是來當明星

葉彥伯遭圍剿 民進黨內有異見：沒必要亂貼標籤攻擊

口罩實名制第1至13期逾期 依簡訊至原來或新指定門市領

相關新聞

新冠變異病毒曾染台灣？ 莊人祥：3月就消失 影響不大

國際醫學期刊刺胳針日前發表最新研究顯示新冠肺炎的變種病毒，從中國武漢最先出現後，先後傳到新加坡以及台灣，中央流行疫情指揮...

昨新增境外移入個案身份公布 20多歲女台商墨西哥染疫

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，我再增加一例新冠肺炎境外移入個案。但指揮官陳時中昨天公務繁忙，首次推延記者會，今舉行記者會...

口罩實名制第1至13期逾期 依簡訊至原來或新指定門市領

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，口罩實名制2.0/3.0第1期至13期逾期未領口罩的補領作業，將併第15期的預...

大稻埕七夕煙火秀今晚登場 陳時中：記得戴口罩

2020大稻埕情人節今天在延平河濱公園登場，地點在淡水河3號到5號水門間，舞台表演、周邊活動從傍晚5時至晚間10時，煙火...

建議國安專家入駐指揮中心改善訊息流 陳時中這樣回應

彰化採檢無症狀居家檢疫者風波，前疾管局（疾管署前身）副局長施文儀指出，「不相信疾管署半年來完全毫無所悉。」指揮中心指揮官...

彰化風波後網路好感度降低 陳時中：我又不是來當明星

政風處調查彰化縣衛生局風波，引發各界砲轟，進而影響指揮中心指揮官陳時中的網路好感度，今在指揮中心臨時記者會上有媒體詢問他...

圖表看疫情／昨新增境外個案身份曝 年輕女台商墨國染疫

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，我再增加一例新冠肺炎境外移入個案。

直播／昨增一境外移入、彰化案後續 陳時中今下午2時說明

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，我再增加一例新冠肺炎境外移入個案，但指揮官陳時中以公務繁忙，首次推延記者會，指揮中心今上午...

記者會首見推延…我增1例境外移入

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，我再增加一例新冠肺炎境外移入個案，但指揮官陳時中以公務繁忙，首次推延記者會至今天；彰化縣長...

非防疫旅館收檢疫者 北市公布18家

北市府針對非防疫旅館檢疫旅客進行清場，昨晚公布非防疫旅館接待檢疫旅客的旅館名單，共有包括今年舉辦雙城論壇視訊會議的晶華酒...

彰化文化場館 沒口罩不給進

新冠肺炎疫情再起，彰化縣政府教育處通知各國中小學，開學前先召開防疫小組會議，討論是否開放校園；文化局昨天起勸導進入縣立文...

嘉縣居家檢疫 發燒竟被要求自行就醫

嘉義縣竹崎鄉灣橋村滕姓女子長期在緬甸工作，8月初返國在住家居家檢疫，期間發生發燒，滕父打電話詢問嘉義縣府衛生局要到哪一家...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。