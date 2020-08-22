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建議國安專家入駐指揮中心改善訊息流 陳時中這樣回應

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩，今天召開記者會。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩，今天召開記者會。記者陳雨鑫／攝影

彰化採檢無症狀居家檢疫者風波，前疾管局（疾管署前身）副局長施文儀指出，「不相信疾管署半年來完全毫無所悉。」指揮中心指揮官陳時中卻被蒙在鼓裡，訊息流一定有問題，建議國安會諮詢委員適時進駐，速檢討改進，對此，陳時中表示，向他們請教溝通。

施文儀以17年前SARS疫情間為例，前國安會副秘書長張榮豐入駐當時的中央疫情指揮中心，祕密建構決策架構的訊息流、命令流。施文儀說，這次指揮中心也可尋求外部專家協助或由有防疫經驗國安會諮詢委員適時入駐，進行內部命令流程序檢查、修正。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，也會將適時讓國安會諮詢委員入駐指揮中心等建議回報指揮官陳時中，但陳時中今回覆，「國安會加入或進駐是不用啦」，但相關業務指揮中心也會向他們請教溝通。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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