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口罩實名制第1至13期逾期 依簡訊至原來或新指定門市補領

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口罩實名制第1至13期逾期 依簡訊至原來或新指定門市領

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
陳時中今天表示，口罩實名制2.0/3.0第1期至13期逾期未領口罩的補領作業，將併第15期的預購期程辦理。圖／指揮中心提供
陳時中今天表示，口罩實名制2.0/3.0第1期至13期逾期未領口罩的補領作業，將併第15期的預購期程辦理。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，口罩實名制2.0/3.0第1期至13期逾期未領口罩的補領作業，將併第15期的預購期程辦理。對於原指定領取口罩地點因關閉或轉讓等情形，致使無法至原店領取，將先於8月24日發送簡訊通知，可依簡訊至原來或新指定門市領。

陳時中說，民眾可於8月24日至26日透過原購買管道eMask預購平台、健保APP及四大超商Kiosk重新選擇門市，亦可直接至eMask預購系統( https://emask.taiwan.gov.tw/msk/ )查詢口罩未領資訊並重新選擇門市。

陳時中說，將於8月28日發送簡訊通知所有補領者(含重新選擇門市之補領者)，於8月31日至9月13日(同第15期之口罩取貨時間)，憑簡訊提供之原序號及身分證件至原來或新指定門市補領。

陳時中表示，逾補領時間再未領取者，即生預購契約解除效力，於扣除相關處理費用後退款。相關處理費用共計58.9元，與民眾已付款費用互為抵銷，不予以退款。另自第14期起補領併於次2期(即第16期，各期以此類推)的預購期程辦理，並以補領1次為原則。

陳時中今天表示，口罩實名制2.0/3.0第1期至13期逾期未領口罩的補領作業，將併第15期的預購期程辦理。記者陳雨鑫／攝影
陳時中今天表示，口罩實名制2.0/3.0第1期至13期逾期未領口罩的補領作業，將併第15期的預購期程辦理。記者陳雨鑫／攝影

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