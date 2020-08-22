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昨新增境外移入個案身份公布 20多歲女台商墨西哥染疫
中央流行疫情指揮中心昨天宣布，我再增加一例新冠肺炎境外移入個案。但指揮官陳時中昨天公務繁忙，首次推延記者會，今舉行記者會說明個案細節，為20多歲本國籍女性(案487)，今年1月下旬至墨西哥工作，8月19日返國。
陳時中表示，個案7月15日出現嘔吐、腹瀉症狀，曾於墨西哥當地就醫並診斷為腸胃炎，8月1日個案出現頭痛、喉嚨痛、呼吸時胸痛等情形，8月9日因症狀加劇再次就醫，經診斷疑似新型冠狀病毒感染，但由於輕症者無法於當地採檢，故個案經公司安排於8月19日返國。
陳時中說，個案入境時，主動通報曾有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於昨天確診，目前住院隔離治療。
陳時中指出，經評估個案發病迄今已有一段時間，且個案航行途中均有適當防護，未進食及上廁所，同班機前後二排乘客10人列為居家隔離對象；另同班機機組員15人因全程均有適當防護，列為自主健康管理對象。
指揮中心統計，國內截至目前累計85779例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含84685例排除)，其中487例確診，分別為395例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及及1例不明。
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