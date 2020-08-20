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台北市非防疫旅館收檢疫者 近20家尚未清場

中央社 / 台北20日電
台北市政府發言人陳智菡昨天表示，針對非防疫旅館收檢疫者的業者，北市21日公布名單，28日開罰。聯合報系資料照片／記者林麗玉攝影
台北市政府發言人陳智菡昨天表示，針對非防疫旅館收檢疫者的業者，北市21日公布名單，28日開罰。聯合報系資料照片／記者林麗玉攝影

北市明天將公布非防疫旅館收檢疫者的業者名單。市府官員今天表示，目前還沒完全移走檢疫者的業者數量落在20家上下，還有時間做清場動作，預計明天下午5時公布名單。

台北市政府發言人陳智菡昨天表示，針對非防疫旅館收檢疫者的業者，北市21日公布名單，28日開罰。媒體報導，台北市目前還有20多家旅館收留居家檢疫者，其中包含國際級五星飯店，現在只剩一個晚上可做清場動作，明天公布的名單可能會非常可觀。

對此，北市觀傳局局長劉奕霆表示，自從觀傳局表示不可讓檢疫客與一般旅客混居之後，很多業者都很認真積極地在處理轉介，觀傳局也協助調度。目前還沒完全移走檢疫者的業者數量落在20家上下，但到明天尚有時間努力，所以會公布多少家還很難講。

觀傳局表示，估計明天下午5時以新聞稿方式發布名單，觀傳局官網上也會公告。

觀傳局目前共有43家防疫旅館可提供服務，總房間數2951間，觀傳局觀光產業科科長陳雅慧表示，目前防疫旅館入住率63%，每天入住率會隨入境人數增減，明天公布業者黑名單的時間之所以選在下午，是為求謹慎，逐一核對名單，「公布錯了，會很對不起業者」。

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