難忘護理師臉上口罩壓痕 陳時中：是歷史的印記

指揮中心指揮官陳時中今天出席護理人員活動時，回憶起防疫期間大小事，一名武漢包機護理師臉上留下的口罩壓痕，尤其令他難忘，那不僅代表走上第一線的決心，更是歷史的印記。

台灣護理學會今天舉辦COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）防疫感恩大會，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中致詞時表示，面對這次新冠肺炎疫情，若是沒有護理人員，很多事都做不了，也不可能成功。

陳時中回憶起今年2月初，台灣防疫氣氛仍相當緊張，首次透過包機載回滯留武漢的台灣民眾那天，他到台中檢疫所坐鎮，陪在身邊的都是護理人員，這些護理人員不僅負責打點各種大小事，也安撫周邊行政人員和警衛隊，這些行政人員沒有和病患接觸經驗，怕得要命，但在護理人員細心告知注意事項後，團隊順利合作，也逐一建立起檢疫所。

後來，護理人員甚至隨專機到武漢，接回滯留武漢的台灣民眾，面對很多未知，大家都很緊張。陳時中說，他看到一名護理人員因為長期戴著N95口罩，在臉上印下深深的痕跡，心中感慨萬千，這印痕不僅代表護理人員工作的辛苦，以及走上第一線的決心，「這是歷史的印記，我們都會記得」。

此外，今年2月8日寶瓶星號返抵基隆港，陳時中率領醫師、檢驗師和大批護理人員上船進行採檢，他坦言：「上船的剎那，我也是緊張的。」畢竟上船前，所有人對於這艘船的認知僅限於一紙平面圖，但上船後卻要立即建立起檢疫站、發燒篩檢站、採檢站，正因有護理人員的幫忙和引導，旅客們得以順利完成檢驗。

還記得晚上9時，檢驗結果出爐確認全船陰性，他透過船上廣播系統說出：「我們可以回家了。」那時心情是激動的，這短短幾個字的背後，滿滿的全是醫護人員、檢驗人員的努力，正因有這些努力，他才能代表大家講出這句話。

陳時中說，感謝護理人員在疫情期間支持全台民眾，他也會在背後支持護理人員，「有你們真好」。