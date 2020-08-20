居家檢疫篩檢有漏洞 監控手機確保不會趴趴走

有網友指友人在彰化接受居家檢疫前往醫院篩檢只能自行前往，彰化縣衛生局長葉彥伯說，居家檢疫隔離者依規定可自行前往醫院，警政單位會監控手機定位，確保不會「趴趴走」。

有網友在個人臉書貼文指稱，一名從越南回到台灣的友人，在彰化接受居家檢疫隔離，接到彰化縣衛生局詢問有無意願做篩檢，他決定接受篩檢，卻被告知無法安排交通工具，只能自行前往醫院，在醫院接受篩檢時，還接到警察打來的電話警告，網友質疑，這樣的安排有漏洞。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時回應，網友說的案例還要再查證；不過他說明，居家檢疫或居家隔離的民眾，中央只有明令禁止搭乘大眾運輸交通工具，要前往醫院篩檢時，衛生局會幫忙安排防疫計程車或是請119幫忙派救護車，但全台包括防疫計程車和救護車都有數量不夠的問題，此時會請民眾自行開車前往。

記者詢問葉彥伯要如何確認自行開車的民眾不會「趴趴走」，葉彥伯指出，他們會先詢問民眾適合接受篩檢的時間，確認民眾出發以及抵達的時間後，會再通知負責監控手機定位的警政單位以及醫院。

葉彥伯說，民眾出發前往醫院時，警政機關會隨時監控手機定位，如果發現軌跡異常，會先通知衛生局請衛生局調查，如確認民眾在外亂跑，警察才會出門抓人，不會打電話警告民眾。

葉彥伯指出，有時他們通知警政單位民眾要前往醫院作篩檢，警政單位因內部作業時間差，有時會誤以為民眾擅自外出，但依照流程，警方會先打電話給衛生局，衛生局人員會告知民眾前往醫院作篩檢，警方確認後會繼續監視手機定位，而民眾抵達醫院後，醫院也會通知衛生局人員，民眾已抵達醫院，確保不會有在外亂跑的情形發生。