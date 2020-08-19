18歲以下陸生可入境 父母可陪同需採檢

無症狀者隔離期滿仍免採檢、即日起開放18歲以下陸生申請入境！疫情中心指揮官陳時中19日表示，找來獨立、第三方的政風單位調查地方與中央不同的採檢政策，並非預設其為犯罪立場，而是為釐清狀況。他另宣佈，即日起18歲以下陸生可申請入境，父母能陪同返台，但需進行14天隔離檢疫，期滿後採檢。

一般旅館不收檢疫

中央疫情指揮中心19日舉辦例行記者會，指揮官陳時中宣佈無新增確診。至於近來頻頻出現從台灣入境他國者確診，包括寮國、越南及上海都有案例，陳時中說：「昨天晚上有接到3個通報，都正在做疫調。」他也表示，之後統一只有防疫旅館才能讓檢疫隔離者入住，「集中管理，降低出差錯的機率。」

專家諮詢小組召集人張上淳則表示，先前的在他國確診的比利時工程師、香港台女、日籍工程師等案件，評估對台灣社區內的影響應不大。他說：「這些案例都找不到感染源，且接觸者都沒有感染現象，因此推估都是在境外感染的，不過也不是百分之百確定。」

「正面看待本土感染風險。」陳時中則補充，看到零個案及零本土都很高興，但零本土不代表零風險，「風險代表可能性，我們會以正面的態度去看待。」他再次強調，社會中一定會有一些無症狀感染者，找出來沒有意義。但他表示，自己持開放態度，「面對病毒有太多未知數，我們會在病毒面前謙卑。」

政風調查非犯罪

對於近期疫情升溫掀起的口罩購買熱潮，陳時中說，儲備量一定夠，必要時也能很快恢復產能。「幼幼口罩、4到8歲的小童口罩，實名制都可以買得到。」他也宣佈，即日起開放18歲以下陸生申請來台，爸媽可隨行，為了避免校園歧視及霸凌現象，「檢疫期滿會做PCR檢驗，避免校園發生群聚感染造成恐慌。」

日前指揮中心表態要對地方政府採檢無症狀者進行「政風調查」，陳時中強調，不是以犯罪行為當前提調查，「只是必須掌握狀況，為使調查透明公開及釐清細節，才請來非下屬單位的政風處獨立調查。」但他也表示，居家檢疫者無症狀仍不會統一採檢，除非從陽性確診率高或疫情資訊不透明的國家地區入境。

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