彰化檢疫無症狀者惹議 醫院：經費向疾管署申報

彰化縣衛生局篩檢居家檢疫無症狀者引發爭議，衛生局長葉彥伯指出，他們都安排民眾到醫院就醫篩檢，費用衛生局不經手，由醫院申報；醫院則表示，依程序向疾管署申報。

美國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）嚴情嚴重，一名長居美國的台籍少年回台探親，少年沒有症狀，在居家檢疫期間由彰化縣衛生局採檢，中央流行疫情指揮中心宣布他確診新冠肺炎。外界質疑，居家檢疫者沒有症狀為何需要採檢。

彰化縣長王惠美今天上午前往衛生局，為局長葉彥伯以及員工加油打氣，有媒體詢問葉彥伯為何要針對沒有出現症狀的居家檢疫者進行篩檢，葉彥伯指衛生局進行的是「精準防疫」，也就是針對住院肺炎病患、不明肺炎病患、從海外返國後第十天等族群進行篩檢。

葉彥伯下午也針對篩檢的流程、費用等問題，再度作出簡短回應。

葉彥伯指出，居家檢疫或是居家隔離的民眾如果要進行篩檢或就醫，不管有無症狀，衛生局都會派員依照標準流程，在全程掌控的狀況下，安全的讓民眾就醫採檢，不會有其他的問題發生。

葉彥伯說，由於安排民眾到醫院去採檢，醫院會依照社區監測通報的規定來執行採檢，相關費用也都由醫院來申報，衛生局不會經手，經費的金額多寡，中央都有資料，他們不便說明。

記者詢問醫院如果有衛生局轉介的民眾要進行新冠肺炎篩檢，費用如何計算；醫院回答，民眾只需要付掛號費以及部分負擔，其餘的費用則依程序向疾病管制署申報。

至於今年4到8月的「精準防疫」篩檢數量以及篩檢的標準，葉彥伯則回答，衛生局所做的篩檢都是依照中央所規定的標準程序來進行，也就是依照社區監測通報的規定來進行，相關資料都建置在系統裡面，中央隨時都看得到查得到，因此篩檢數量等問題都由中央來清查，他不便回答。