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非防疫旅館收居檢者 北市府：28日開罰

中央社 / 台北19日電

指揮中心指揮官陳時中今天拍板，僅防疫旅館可收居家檢疫者。北市府下午表示，感謝中央聽取地方意見，防堵破口，而對非防疫旅館收檢疫者的業者，北市21日公布名單，28日開罰。

防疫旅館量能缺，中央流行疫情指揮中心打算祭出一般旅館能收檢疫客的作業規範因應，開放一般旅館也能收居家檢疫者，但有縣市反對。指揮中心經討論，今天宣布，維持特定防疫旅館進行居家檢疫，確保和其他人員有所區隔。

對此，台北市政府發言人陳智菡表示，北市府感謝指揮中心在經過多次溝通後，終於願意聽取地方意見，「從善如流」，對居檢者與一般旅客混居的防疫破口做防堵。

陳智菡表示，北市會依照原定計畫，於21日公布「非防疫旅館接待居家檢疫者」旅宿業者名單，並在28日開罰，嚴堵防疫破口。

陳智菡補充，北市府對於防疫旅館的申請與營運規範，都已制定出標準作業程序，目前也收到許多旅館的轉型申請，北市將持續擴充防疫旅館量能。

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