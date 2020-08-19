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國外3例新冠肺炎從台灣移入 指揮中心展開疫調

中央社 / 台北19日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，接獲3例從台灣移入但被其他國家確診新冠肺炎的個案，包括在北部就學的寮國學生、越南及中國大陸個案，已立即展開疫調。記者簡浩正／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，接獲3例從台灣移入但被其他國家確診新冠肺炎的個案，包括在北部就學的寮國學生、越南及中國大陸個案，已立即展開疫調。記者簡浩正／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，接獲3例從台灣移入但被其他國家確診新冠肺炎的個案，包括在北部就學的寮國學生、越南及中國大陸個案，已立即展開疫調。

繼日本女學生、泰籍移工在返國確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案後，越南、中國大陸上海昨天分別報告新增1例台灣輸出的確診個案。陳時中今天下午在記者會中宣布，除了這2例，還有1例是寮國學生。

目前越南及上海的個案，中央流行疫情指揮中心均未接獲當地官方正式通知及身分資料，已向相關單位聯繫取得進一步資料。

陳時中指出，台灣接獲寮國官方透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知，寮國檢出1例新冠肺炎陽性個案，為寮國籍30多歲男性，今年2月15日來台，於北部就學，8月10日在台灣自費採檢，結果為陰性，8月11日出境至韓國等待轉機，8月12日入境寮國並進行採檢，8月13日檢驗結果為陽性。

陳時中指出，這名個案在台期間及返國迄今無不適症狀，經初步調查，個案在台期間多在學校及周邊地區活動，校外活動範圍以北部地區為主，截至目前已掌握接觸者共8人，包括校內接觸者及宿舍接觸者等，其中3人列為居家隔離對象（核酸檢驗結果均為陰性，血清抗體檢驗1人陰性、2人檢驗中）、5人列為自主健康管理對象；將調查校外活動軌跡，以匡列其他可能接觸者。

至於媒體報導越南、中國大陸上海各通報1例自台灣移入之確診個案，指揮中心已透過駐外單位取得越南個案身分資料。

陳時中指出，這名越南個案為40多歲男性移工，在台期間於北部工作，8月7日自台灣搭機回越南，於機場採檢結果為陰性，入境越南後集中檢疫，當地檢疫場所為3人一間且共餐，與個案同住另2人分別為自美國及日本返國的越籍人士，2人皆於8月12日出現不適症狀並後續確診。

這名越南個案8月15日起出現喉嚨痛、發燒、腹痛症狀，17日再度採檢並檢出陽性。指揮中心及地方衛生單位已啟動國內疫情調查與接觸者匡列等防治工作。

上海個案方面，陳時中說，由於尚未取得陸方回覆，指揮中心目前已接獲該名個案在台友人主動聯繫，並初步掌握個案相關資訊，將進一步與陸方確認個案詳細資料後，進行國內的疫情調查、接觸者匡列等防治作為。

新冠肺炎 COVID-19

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