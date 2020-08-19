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動用政風處查彰化衛生局原因 陳時中：他們是公正第三方

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彰化衛生局採檢案 廉政署：釐清是否符合規定

中央社 / 台北19日電

從美國返台的少年在居家檢疫期間確診，因他無症狀卻被彰化縣衛生局採檢送驗，衛福部陳時中要求政風單位介入調查。廉政署今天表示，政風人員著手釐清採檢事項是否符合規定。

廉政署官員今天表示，衛福部政風人員也算幕僚單位，工作職掌內容包含上級交辦調查事項，將就這起事件著手釐清採檢事項是否符合規定。

近來持續有境外移入個案，因此要求高風險國家入境者普篩的議題浮上檯面，但疫情指揮中心仍採取居家檢疫、有症狀才要採檢，只有菲律賓入境者額外強制篩檢。但日前一名長居美國的台籍少年回台探親，居家檢疫期間沒有症狀，卻由彰化縣衛生局採檢後確診。

這名少年是無症狀居家檢疫者，遭採檢而確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。對於居家檢疫沒有症狀為什麼需要採檢，疫情指揮中心發言人莊人祥昨天回答媒體詢問時表示，此案指揮官、衛福部長陳時中已要求政風單位介入調查。

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