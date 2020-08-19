彰化採檢無症狀者惹議 學者盼中央地方勿對立

彰化縣衛生局採檢無症狀居家檢疫者引發爭議，衛生福利部啟動政風調查。台大公共衛生學院教授陳秀熙今天說，中央、地方應多溝通，以討論取代對立。

一名從美國返台的少年在居家檢疫期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但他無症狀卻被彰化縣衛生局採檢送驗，引發爭議。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥18日表示，指揮官陳時中已要求政風單位介入調查。

台大公衛學院教授陳秀熙今天舉辦「新冠肺炎防疫科學說明會」，接受媒體聯訪時表示，防疫最怕的就是對立，對立會產生混亂，病毒便有可能乘隙而入。

陳秀熙認為，中央、地方防疫應多做溝通，主動調查本來就是地方的職責之一，且美國近來新增個案多，彰化縣積極針對美國返台個案進行採檢，也合乎科學原理。

彰化縣與台大公衛學院合作血清抗體檢測，預計25日公布檢測結果。陳秀熙解釋，該研究沒有做病毒核酸檢測，彰化這次執行無症狀採檢，與血清抗體計畫無關。

台大公衛學院教授詹長權昨天也在個人臉書表示，世界衛生組織指出，年輕且無症狀的感染者是觸發全球大流行的來源之一。彰化縣衛生局跟上世界公共衛生主流，幫國家找到「年輕且無症狀的感染者」個案，如果所有縣市都像彰化縣一樣積極檢測，就可堵住這類個案進一步傳播，讓疫情不至於擴散到社區。

詹長權質疑，衛福部不用公衛專業和彰化互相切磋討論，卻大張旗鼓宣稱要以政風調查，「看不懂政府為甚麼這麼做？台灣怎麼了？很難過。」