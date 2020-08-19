台灣以科技防疫 唐鳳：政府對人民透明減少恐慌

行政院數位政務委員唐鳳今天表示，面對新冠肺炎疫情，台灣政府對民眾展現透明度，以快速、公平與趣味方式因應疫情挑戰，減少民眾恐慌。

唐鳳今晚以視訊出席華府智庫「國家亞洲研究局」（The National Bureau of Asian Research）關於台灣與中國對抗疫情使用的生物偵測比較研討會，說明台灣如何以科技因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）挑戰。

唐鳳指出，台灣民主正在進步中，民主與科技相輔相成，促進民主參與的最好方式之一，在於政府的透明度與問責制，政府應對人民展現透明度，而不是人民向政府透明。

她並提出台灣防疫的三大面向，亦即快速、公平與趣味（fast, fair and fun）。

她表示，台灣在發現病例後，政府快速因應，中央流行疫情指揮中心每天召開記者會說明疫情，有疑慮的民眾也能撥打專線獲取疫情相關資訊。同時，透過口罩地圖應用程式的開發，讓民眾能獲取鄰近藥局的口罩存量資訊，公平分配，減少民眾恐慌。

疫情期間面對真真假假的傳言，唐鳳說，台灣以幽默反制假訊息（humor over rumor），像是行政院長蘇貞昌以「咱只有一粒卡臣」（我們只有一個屁股）的幽默文宣，呼籲民眾無需擔憂衛生紙缺貨而恐慌性搶購。

對於台灣透過健保系統追蹤民眾旅遊史，引發民眾隱私是否遭政府監控的疑慮，唐鳳指出，台灣的全民健保系統有嚴格的法律限制，只能用於公共服務，不能作為商業使用。IC健保卡只能讀取，藥局或便利商店在讀卡時不得連接公共網路，也無法讀取健保卡內的就醫資料等訊息。