新冠肺炎8疫苗進入第三期試驗 4團隊受矚

台灣大學流行病學與預防醫學所教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學說明會」上指出，目前全球有8個疫苗進入第三期臨床試驗，其中又以4組團隊較為領先，受到國際矚目。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，全世界的科學家都卯足全力發展藥物和疫苗。陳秀熙等學者今天在台北舉辦「新冠肺炎防疫科學說明會」，提到目前全世界有超過165個相關疫苗正在研發中，有31個疫苗進入第一、二期人體試驗，8個疫苗進入第三期臨床試驗。

目前最為領先的2株疫苗，包括美國國家衛生研究院與藥廠莫德納（Moderna）團隊，是以mRNA產生病毒蛋白為基礎發展疫苗，在動物實驗中已顯示可產生有效的中和抗體，保護實驗中猴子的上、下呼吸道免於產生肺部病變，鼻腔也不具有存活的病毒。第一、二期人體試驗中，所有參與者都能產生具有中和病毒能力的抗體，且無明顯不良反應出現。

另一組團隊是英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作，以黑猩猩腺病毒為基礎發展載體疫苗，同樣在動物實驗時可產生中和抗體，並具有保護力，在第一、二期人體試驗中也相當順利。

除此之外，還有2株疫苗值得關注，包括中國武漢生物科技研究所與中國醫藥集團（Sinopharm）合作的滅活疫苗，已通過第一、二期人體試驗。德國BioNTech與美國輝瑞（Pfizer）藥廠合作的mRNA基因疫苗，同樣也邁入第三期。

陳秀熙表示，第一、二期是先實驗於少量參與者，第三期則是大規模效益評估，必須有數千到數萬參與者驗證。目前全世界的「決戰點」應是上述4株疫苗，台灣疫苗研發目前處於第一期臨床試驗，要設法迎頭趕上，如果研發沒有那麼快，政府應考慮爭取國際疫苗大廠授權，作為亞洲的生產地，幫助周遭東南亞國家。

陳秀熙也提到，中國和俄羅斯近來各批准一個疫苗上市，但都未經過第三期人體試驗驗證，大規模施打時無法確定效益，接種疫苗者是否可降低感染風險或疾病進展，也成為疑問。

陳秀熙指出，目前全球確診COVID-19人數已超過2100萬人，死亡人數超過80萬人，其中以印度、美國、巴西、哥倫比亞、秘魯新增個案數最多。

紐西蘭因為邊境封鎖政策，有102天零本土個案，卻在近日破功，出現4名無出國史的家庭群聚。陳秀熙表示，到底是社區潛在病例感染，還是境外移入感染，都還在釐清中，值得台灣引以為戒，疫調一定要早、要確實，才能避免疫情進一步擴大。