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直播／「台灣輸出新冠病毒」？ 指揮中心下午2時說明
昨日及今日接連傳出越南及上海各有一例從台灣入境後被通報確診，中央流行疫情指揮中心表示，目前均尚未接到官方正式通知及身份資料，均已向相關單位聯繫取得進一步資料，最快將於下午2時指揮中心例行記者會說明。
另外，針對月底將到訪的90人捷克參訪團，中央流行疫情指揮中心日前表示，會依美、日團等來台的防疫規格，協助安排防疫的相關措施，相關防疫細節也有望於今日指揮中心記者會說明。
中央流行疫情指揮中心為因應薪冠肺炎疫情，今天下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中及疾管署疫情監測組說明疫情及防疫作為等事宜，提供直播。
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